"אלון התעוור בעין אחת": משפחת אהל פרסמה תמונה מהסרטון

משפחתו של אלון אהל החטוף בעזה, התירה הערב (רביעי) לפרסום תמונה שלו מתוך הסרטון שפרסם חמאס בערב החג. "זה לא העיניים של אלון, הוא התעוור בעין אחת", מסרו בכאב.

בתוך כך, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעה במוצאי החג, כי הוא שוחח במהלכו עם עידית וקובי אהל, הוריו של אלון. בהודעה נמסר כי בשיחה, שהתקיימה בנוכחות מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, תיאר ראש הממשלה מהלך משולב צבאי-מדיני, שמתבצע ברציפות במאמץ להכריע את חמאס ולהשיב את כל חטופינו.

ביום שני, ערב ראש השנה, חמאס פרסם אות חיים נוסף מהצעיר החטוף בעזה. הוריו ביקשו שלא לשתף את הסרטון וציינו כי "תוכנו הוא בגדר טרור פסיכולוגי".

עוד מסרו כי "המשפחה שלנו רועדת וכואבת. הוא נראה שם רזה, מבוהל וניכר כי הוא מאבד את ראייתו בעין ימין. אנו דורשים שכתנאי לכל משא ומתן וסיוע נוסף לחמאס - רופאי עיניים יבדקו אותו ויטפלו בו". עוד הוסיפו ופנו לשרים: "בימי תשובה אלו גורל חייהם של יהודים צעירים, אזרחי ישראל, נמצא כעת בידי ראש הממשלה והקבינט. אל תשברו לעם את הלב".