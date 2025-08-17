"צאו לעשות רעש כמו שרק אתם יודעים": משפחת צנגאוקר חשפה תיעוד חדש של מתן

מומלצים -

משפחתו של מתן צנגאוקר, החטוף הישראלי המוחזק בשבי חמאס מאז 7 באוקטובר, חשפה הערב (ראשון) תיעוד חדש ממנו מהשבי. הסרטון נמצא לאחרונה בידי צה"ל ומתוארך לפני מספר חודשים.

בסרטון, מתן מישיר מבט למצלמה ואומר: "טאטו, שני, אילנה, אני מתגעגע אליכם. בעזרת השם נתראה בקרוב. כל המכרים והחברים שלי - צאו ותעשו רעש כמו שרק אתם יודעים. בעזרת השם נתראה בקרוב".

מתן, בן 32, נחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז שבדרום הארץ, יחד עם בת זוגו אילנה גריצ'בסקי, ששוחררה בעסקת חטופים לפני שנה. מאז, מתן מוחזק בשבי חמאס, והמשפחה נאבקת להשיבו הביתה.

היום, במהלך יום המחאה הארצי להשבת החטופים, בת זוגו הקימה מיצג כואב בכיכר החטופים - בו היא עומדת בשמלת כלה, עם חופה, ו"מתחתנת" עם מתן שנמצא בשבי. "מתן, תלתלים שלי, אם לא היית נחטף כבר היינו יכולים להיות נשואים,ביום אחד העולם שלנו נחרב ואתה לא פה איתי בשביל לחבק אותי, ואני לא יכולה לחזק אותך. אני נלחמת עליך עד שתחזור", היא אמרה.

מטה משפחות החטופים

עינב, אמו של מתן, הפכה לדמות בולטת במאבק לשחרור החטופים, ומשמיעה ביקורת נוקבת כלפי הדרג המדיני בישראל על כך שלדבריה, טרפד עסקות חטופים.