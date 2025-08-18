מטה משפחות החטופים: יום מאבק ארצי נוסף בראשון הקרוב

מומלצים -

מטה משפחות החטופים הודיע הערב (ראשון) על החרפת המאבק להשבת החטופים, והכריז על קיום יום מחאה ארצי נוסף תחת הכותרת "ישראל עוצרת" ביום ראשון הקרוב, 24.8.

לדברי המטה, אירועי המחאה שנערכו אמש ברחבי הארץ "הוכיחו באופן ברור ובקול חזק את מה שרוב העם רוצה: עם ישראל תומך בהחזרת החטופים וסיום המלחמה". לפי ההודעה, כ-2.5 מיליון ישראלים השתתפו בפעולות המחאה האחרונות.

גם ביום ראשון הקרוב מתוכננות פעולות מחאה לאורך כל היום ברחבי הארץ, ובמיוחד בתל אביב:

16:00 - שיירות רכובות מכל רחבי הארץ

19:00 - צעדה בתל אביב לכיוון כיכר החטופים

20:00 - אירוע שיא בכיכר החטופים

במטה המשפחות הדגישו כי "כבר 22 חודשים שמדינת ישראל כשלה בהחזרת 50 החטופים והחטופה. צוות המו"מ הוחזר לישראל ל'היוועצויות' ומאז לא שב לשולחן. השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, שממונה על המו"מ, לא החזיר אפילו חטוף אחד במשך חצי שנה בתפקיד, וראש הממשלה תוקף את משפחות החטופים".

פרטים נוספים ומיקומי המחאות יימסרו בהמשך באתר מטה המשפחות וברשתות החברתיות.