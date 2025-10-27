בישראל מתריעים: מתקרבים להחלטה על הצעדים בצפון

הכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל, פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית כי לאור המשך ההפרות של חיזבאללה, ניסיונות ההתחמשות והירידה בהיקף הפעילות של צבא לבנון, בישראל מתחילים לאבד סבלנות ואומרים - "מתקרבים לנקודת ההחלטה על הצעדים הבאים בחזית הצפונית".

נזכיר, אתמול ביקרה בגבול לבנון השליחה האמריקנית המיוחדת מורגן אורטגוס וקיבלה סקירה סודית משר הביטחון כץ ומאלוף פיקוד צפון רפי מילוא.

באופן מעט חריג, גם שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר ושגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי נכחו בסיור ובפגישה, כאשר האמריקנים זוכים לעדכונים שוטפים על ההתראות מישראל ועל ההסלמה המתקרבת.