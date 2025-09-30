התושבים פעלו מול המחבלים, הקיבוץ לא נחדר: תחקיר קרב 7 באוקטובר בגבים

צה"ל פרסם הבוקר (שני) את תחקיר הקרב במרחב קיבוץ גבים בשבעה באוקטובר. צוות התחקור קבע כי צה"ל כשל במשימת ההגנה על קיבוץ גבים. כיתת הכוננות, הרבש"ץ ותושבי הקיבוץ פעלו אל מול המחבלים במרחב הש"ג, הרבש"ץ נתקל לבדו והשיב באש אל עבר המחבלים, המחבלים פצעו תושבים נוספים סמוך לש"ג ונסוגו.

בנוסף לכך, תושבים וחברי כיתת הכוננות פעלו לאורך כל היום ברעות, במספר אירועים שונים, דוגמת פעולת חילוץ האזרחים מתחנת הדלק הסמוכה הראויה לציון ומבטאת ערכי ערבות הדדית ורעות.

בהתקפה על הקיבוץ נפצעו הרבש"ץ ועוד שלושה מתושבי הקיבוץ. על פי התחקיר, הקיבוץ הותקף על ידי חולייה שמנתה שמונה מחבלים, אך הוא לא נחדר. המחבלים נסוגו וביצעו מסע הרג במושב יכיני וכביש 34 שם הם חוסלו.

ציר הזמנים והמוקדים כפי שגובש ונבחן על ידי צוות התחקיר:

שלב א': תחילת התקפה וחדירת מחבלים

בשעה 06:29 נשמעו התרעות "צבע אדום". בשעה 06:58 לערך, מחבלים נעו באזור מפעלי התעשייה של המועצה האזורית שער הנגב אשר הסמוכים ליישוב. בשעה 07:10 הרבש"ץ קרא לסגן הרבש"ץ להגיע לשער היישוב בשל המצב המורכב.

בשעה 07:13 סגן הרבש"ץ, שהוקפץ לשער היישוב על- ידי הרבש"ץ, שלח הודעת וואטסאפ לחברי כיתת הכוננות בה התריע על המצב המורכב בשטח ודרש שכלל חברי כיתת הכוננות יישאו את נשקם. בשעה 07:21 המחבלים על גבי טנדר עברו את צומת שער הנגב בדרכם לעבר קיבוץ גבים. בשעה 07:22 המחבלים ניסו לפרוץ, ללא הצלחה, לתחנת הדלק הסמוכה לקיבוץ. בשעה 07:25 המחבלים הגיעו לש"ג הקיבוץ וניסו לחדור לתוכו. מעתה, במרחב הש"ג התרחשו שלוש היתקלויות מול המחבלים.

שלב ב': הלחימה בשער הקיבוץ

בשעה 07:15 לערך הרבש"ץ יצא לפטרול רכוב על הציר ההיקפי של הקיבוץ. עם הגעתו למרחב העלייה לש"ג, המחבלים פתחו לעברו באש מכיוון הגדר. הרבש"ץ חילץ לאחור, פרק מהרכב וירה חזרה לעברם. הרבש"ץ נפצע מירי המחבלים. באותה העת, הוא דיווח על ההיתקלות לסגן הרבש"ץ ולסגן קצין הביטחון של המועצה. סגן הרבש"ץ נע לכיוון נקודת ההיתקלות ובמקביל הקפיץ את כיתת הכוננות לשער הראשי.

בשעה 07:26 קצין אג"ם מחוז דרום בפיקוד העורף הגיע מביתו לעבר הש"ג ונפגע מירי המחבלים. דקה לאחר מכן, אחד מתושבי הקיבוץ נסע לעבר הש"ג ונפגע מירי המחבלים. במקביל, המחבלים השליכו לעברו רימון. בשעה 07:28 המחבלים עזבו את שער הקיבוץ ונעו לכיוון מושב 'יכיני'.

בשעה 07:29 המחבלים פתחו באש לעבר רכבו של תושב הקיבוץ על ציר 34 ופצעו אותו, התושב המשיך בנסיעה ונכנס אל הקיבוץ. בשעה 07:30 סגן הרבש"ץ ותושב מהקיבוץ תא״ל במיל' גיל שוורצמן הגיעו לשער הראשי. כ3- דקות לאחר מכן, הם הקפיצו את חברי כיתת הכוננות לתפיסת עמדות ההגנה בקיבוץ.

החל משלב זה תפס פיקוד על כיתת הכוננות תושב הקיבוץ תא״ל במיל' גיל שוורצמן שתפקד כרבש"ץ לכשלושה חודשים נוספים לאחר אירועי שבעה באוקטובר.

שלב ג': קרב מול המחבלים בציר 34 ובמושב יכיני

בשעה 07:40, 11 לוחמי כיתת הכוננות נפרסו בחמש עמדות במרחב הקיבוץ ונותרו בהן לביצוע משימת ההגנה לאורך כל היום. בנוסף, צוות נייד סרק במרחב. בשעה 07:55 סגן הרבש"ץ שלח הודעה לכלל חברי כיתת הכוננות שאינם חמושים, להגיע לנשקיה ולהתחמש.

בשעה ,08:04 לאחר שהגיעו למושב 'יכיני', המחבלים התפצלו לשתי חוליות - חוליה אחת נשארה במושב והשנייה נמלטה עם רכב גנוב לשדות הצפוניים. בשעה 08:09 חוליית המחבלים מיקמה מארב על ציר 34 בין מושב יכיני לקיבוץ גבים.

בשעה 08:11 המחבלים רצחו שני אזרחים שנמלטו ממסיבת 'הנובה'. בשעה 08:14 לוחם מגלן, עמית גואטה, זיהה את מארב המחבלים בציר 34 וביצע פניית פרסה על מנת לסכלם. עמית נפגע מ ירי המחבלים ונפל. בהמשך עד לשעה 10:40 לערך חוסלו המחבלים במספר היתקלויות שונות ע״י לוחמי ימ״מ, לוחם יחידת יואב ומאבטחי יחידת האבטחה העירונית של נתיבות. בכלל הלחימה בציר ובמושב יכיני השתתפו כוחות נוספים ואזרחים שקפצו לסייע.

שלב ד': הגעת כוחות נוספים וחילוץ אזרחים בתחנת הדלק הסמוכה לקיבוץ

בשעה 10:30 לערך, סא"ל תומר גרינברג ז"ל, מג"ד 13, הגיע לשער הרפת של קיבוץ גבים. חברי כיתת הכוננות נתנו לסא"ל תומר ז"ל ולאנשיו מחסניות תחמושת וליוו אותם דרך הקיבוץ לצומת גבים כאשר יעדו של תומר ז"ל היה הגעה לקיבוץ כפר עזה דרך השטח. בהגיעם לצומת גבים ראו רכב מחבלים נוסע בשטח הפתוח ופתחו באש לעברו.

בשעה 12:00 שני רכבים, בהם חברי כיתת הכוננות, יצאו מהקיבוץ לתחנת הדלק על מנת לחלץ 12 אזרחים מממ"ד בתחנה. כמו כן, כיתת הכוננות של קיבוץ גבים נפרסה במרחב לאיוש עמדות האבטחה על הקיבוץ. זאת ועוד, צמד לוחמים מכיתת הכוננות סרקו את מרחב הקיבוץ ועברו בין בתי התושבים כדי לסייע במענה על צורכיהם ככל הניתן. יצויין כי בכל שעות היום המשיכה לחימה בציר 34 ובשטחים פתוחים סביב הקיבוץ.

בשעה 18:00 הגיע כוח שלדג לתחנת הדלק סמוך לקיבוץ גבים לצורך היערכות. סמוך לצומת גבים, הכוח פרק מהרכבים לאחר ששמע קולות ירי. במקביל כוח מהחטיבה הטקטית של המשטרה שנע במרחב, חיפש מיקום לביצוע תדריך והגיע לש"ג, שם פגש את גיל הרבש"ץ בפועל. גיל דיווח לכוח כי במקביל להגעתם חברי כיתת הכוננות הפרוסים בעמדות על גדר הקיבוץ זיהו תנועות חשודות בגבעת הגמל (בין ציר 34 לבין הקיבוץ).

בהמשך לכך, בשעה 18:10 לערך, גיל פיצל את כוחות החטיבה הטקטית, חלקם חברו לנקודת זיהוי החשודים וחלקם יצאו לאיגוף מחוץ לקיבוץ לכיוון גבעת הגמל. הדבר בוצע בתיאום עם כוח שלדג והיחידה הטקטית. הכוחות ביצעו סריקה באש, ובוצע ירי לעבר הנקודות בהן זוהו התנועות החשודות.

ב-8 באוקטובר בשעה 16:00 לערך הגיע כוח צבאי סדור שנועד להגן על הקיבוץ. עד לעת זו, הגנת הקיבוץ התבססה בעיקרה על כיתת הכוננות. מרבית תושבי הקיבוץ התפנו ממנו באופן עצמאי, יתר התושבים התפנו בסיוע כוחות צה"ל שהגיעו אליו בשעות אחר הצהריים של 8 באוקטובר 2023

בסריקות אוחרות נמצאו בשטח פועלים זרים, אחד מהם אותר פצוע והשני נהרג. במרחבים יכיני, גבים, ושער הנגב נמצאו בימים הסמוכים מחבלים חיים, גופות מחבלים, ואף אירעו היתקלויות נוספות עם כוחותינו.

עיקרי המסקנות

• צה"ל כשל במשימתו להגן על קיבוץ גבים.

• המחבלים נכשלו בניסיונם לחדור לקיבוץ. על אף פציעתו, הרבש"ץ השיב באש משמעותית לעברם וגרם לשיבוש כוונותיהם. עם זאת, מיד לאחר מכן המשיכו המחבלים במסע הרג קטלני בציר 34 ובמושב יכיני.

• כיתת הכוננות פעלה בצורה מיטבית לאורך כל היום, מרגע הקפצתה. הסנכרון ושיתוף הפעולה בין חברי הכיתה לבין תושבים נוספים היה מיטבי, ואיפשר את המשך ההגנה על הקיבוץ עד להגעת כוח צבאי סדור ביום שלמחרת.

• סיוע כיתת הכוננות למג"ד 13 בתחמושת ובהכוונה וליווי מחוץ לקיבוץ, וכן חילוץ האזרחים מתחנת הדלק - ראויים לציון.

• המענה הרפואי שנתנו חברי כיתת הכוננות ותושבים נוספים לפצועים, ראויים לציון. קבלת ההחלטות על פינויים העצמאי של הפצועים בעיתוי מציל חיים, ראויים לציון.

• בדומה לרוב יישובי העוטף, מרבית תושבי קיבוץ גבים התפנו מבתיהם באופן עצמאי.

• קיבוץ גבים נמצא בטווח של 0-4 ק"מ מגדר המערכת, ולכן יש להקצות לו אמצעים ומשאבים כמו לכל יישוב בסטטוס זה.

• לא ניתן לשחזר במדויק את ההתרחשויות בגדר ההיקפית של הקיבוץ, מאחר שאין מצלמות במרכיבי ההגנה של היישוב.