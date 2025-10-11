דיווח: טראמפ הפעיל לחץ על נתניהו לאחר התקיפה בדוחא

כתבה שפורסמה היום (שבת) באתר פוליטיקו, בדומה לפרסום מוקדם יותר ב-וול סטריט ג'ורנל, מתארת כיצד התקיפה הישראלית בדוחא בתחילת ספטמבר היוותה נקודת מפנה במאמצי המשא ומתן בין ישראל לחמאס - והביאה לשינוי חד בגישת הבית הלבן כלפי ירושלים.

לפי גורמים אמריקאים, מיד לאחר התקיפה - שבה ישראל הפציצה מטרות בשטח קטאר - בחנו הקטארים, ששימשו עד אז מתווכים מרכזיים בין הצדדים, את האפשרות לפרוש לחלוטין מתהליך התיווך. "טראמפ הושיט את ענף הזית הפומבי שלו במקביל לפנייה פרטית לקטאר ולמדינות ערביות נוספות," סיפר בכיר בבית הלבן בעילום שם. "זה היה רגע שבו הבנו שאפשר למנף את המתקפה כדי ללחוץ על ישראל להגיע להסכם שלום".

לדבריו, בעקבות האירועים "הנשיא הפך להיות הרבה יותר חד וישיר – הייתה תחושת דחיפות הולכת וגוברת להסכם שלום לאחר מתקפת דוחא. טראמפ הפעיל לחץ מקסימלי על נתניהו, וזה אילץ את ישראל למצב של כניעה לשלום".

מקור נוסף, המקורב לבית הלבן, תיאר את התקיפה כ"נקודת מפנה": "הנשיא טראמפ הצליח להשתמש בזה כמנוף לא רק כדי לגרום לביבי להתנצל בפני ראש ממשלת קטאר, אלא גם כדי להאיץ את סיום המלחמה".

בסוף ספטמבר, במהלך העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, נפגש טראמפ עם מנהיגים ערביים ומוסלמיים - והבטיח כי לא יאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית. "זה היה רגע מפתח נוסף," סיפר בכיר בבית הלבן, "בו נדונו לעומק פרטי תוכנית השלום".

לפי פוליטיקו, טראמפ אינו מתכנן להיות נוכח בזמן שחרור החטופים, אך בבית הלבן מעריכים כי האירוע צפוי להיות טעון במיוחד. גורם לשעבר במחלקת המדינה, ששירת בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ, אמר: "ההסכם הזה התגבש רק לפני עשרה ימים. זה לא מספיק זמן כדי להפוך אנשים שהוחזקו מתחת לאדמה במשך שנתיים לבני אדם שנראים בריאים."