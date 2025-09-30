נחשף: חמאס מעורב במימון והוצאה לפועל של המשט לעזה

נחשף: מסמכים רשמיים של חמאס שנמצאו ברצועת עזה התפרסמו היום (שלישי) לראשונה ומוכיחים את מעורבותו הישירה של ארגון הטרור חמאס במימון והוצאה לפועל של משט "צומוד" לעזה. כמו כן, המסמכים מצביעים על קשר ישיר בין מנהיגי המשט לבין חמאס.

בעוד שחמאס ברצועת עזה אחראי למה שמתרחש בתוך הרצועה, חמאס חו"ל לא נח על זרי הדפנה בדגש על ארגון PCPA, הכפוף לחמאס ומשמש כזרוע של התנועה ומעודד פעולות טרור ברחבי העולם. ארגון PCPA ‏(Palestinian Conference for Palestinians Abroad – הוועידה הפלסטינית לפלסטינים בחו"ל) נוסד בשנת 2018 ומשמש כגוף הייצוגי של חמאס בחו"ל ומשמש כ"שגרירויות חמאס". הארגון פועל תחת כסות אזרחית ואחראי, מטעם חמאס, לגיוס פעולות נגד ישראל - לרבות הפגנות אלימות, צעדות נגד ישראל ומשטי הפגנה ופרובוקציה.

המסמך הרשמי הראשון של חמאס אשר נמצא ברצועת עזה - מכתב משנת 2021 החתום על ידי ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, הקורא במפורש ובישירות ליו"ר ה-PCPA לאחדות. במכתב זה הנייה מעניק באופן פומבי את ברכתו לארגון PCPA. יש לציין כי מדינת ישראל הגדירה את הארגון כארגון טרור כבר בשנת 2021 בשל היותו זרוע של חמאס.

המסמך הרשמי השני של חמאס כולל את רשימת הפעילים של PCPA, שחלקם בכירים ידועים בחמאס. בין השמות ברשימה: זאהר ביראוי, המשמש כראש מגזר חמאס ב-PCPA בבריטניה ומוכר כמוביל משטי ההפגנה לרצועת עזה ב-15 השנים האחרונות, וכן אבו כשכ - פעיל הארגון בספרד. מסמך זה נמצא במוצב של חמאס ברצועה ומוכיח שוב את הקשר הישיר בין מנהיגי המשט לבין חמאס.

בנוסף להיותו פעיל PCPA המזוהה עם חמאס, אבו כשכ משמש כמנכ"ל חברת Cyber Neptune, חברת קש בספרד, שבבעלותה עשרות מהאוניות המשתתפות במשט "צומוד" - כך למעשה אוניות אלו נמצאות בבעלות חמאס.