כל אחד - עולם ומלואו: סיפורם של הנופלים בתקרית ברצועה

יממה לאחר התקרית הקשה - היום (שלישי) הובאו למנוחות ארבעת לוחמי חטיבת השיריון שנפלו ברצועת עזה. סמל עמית אריה רגב, סגן מתן אברמוביץ', סמל גדי כוטל וסמל ראשון אורי למד. כולם היו בני 20 ו-21.

סמל עמית אריה רגב ז"ל היה לוחם שיריון בגדוד 52 חטיבה 401. עמית גדל במודיעין מכבים רעות והיה אדם מיוחד, רגיש ואהוב. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי במודיעין. עמית אהב לבלות, אבל יותר מכל, אהב ספורט. במיוחד את מכבי תל אביב, בכדורגל ובכדורסל והקפיד לרכוש מנוי גם בתקופת השירות הצבאי כדי לא לפספס אף משחק. עמית חלם להיות צנחן - אך לבסוף התקדם בגאווה בשיריון כמו סביו גיורא. עמית הותיר אחריו את הוריו יעל ויוני ואת אחיו התאום עידו ואחיו רוני ואליענה.

סגן מתן אברמוביץ ז"ל בן 21 מגני תקווה, קצין שריון בגדוד 52, בחטיבה 401 היה בתוך הטנק שנפגע בתקרית הקשה. כבר מגיל צעיר התבלט מתן כנער ערכי, שנון וצנוע, אהב מאוד כדורסל והיה תלמיד מצטיין שהיה נכון לסייע לכולם - דרך שהמשיך גם במהלך שירותו הצבאי כמפקד וכאדם. את דרכו הצבאית החל בקורס טיס ולאחר מכן המשיך לשיריון והתקדם במסלול.

חבריו מספרים שגם כשהיה הכי קשה וגם במצבים הכי קיצוניים, מתן היה החבר שתמיד חייך ונתן את המילה הטובה. רק מלפני כמה ימים מתן אסף קינוחים לגדוד שלו לכבוד שבת, יומיים לאחר מכן נפל על הגנת המולדת. רבים ליוו אותו בדרכו האחרונה למנוחות בבית העלמין הצבאי בסביון.

סמל גדי כוטל ז"ל בן 20, מקיבוץ אפיקים חגג רק לפני שבוע את יום הולדתו יחד עם אחותו ששלוש שנים מפרידות ביניהם, את המתנה שהיא קנתה לו הוא לא הספיק לראות. גדי היה אדם עם חלומות גדולים, שרצה לעשות שירות משמעותי, הוא רצה מאוד להיות אבא ולהקים משפחה. עוד לפני שהתגייס בחר להתגורר רחוק מהבית - בעוטף עזה וליווה בהתנדבות ילדים שפונו מבתיהם בבית ספר בעין גדי. הוא ראה את הלחימה בעזה כשליחות להשבת החטופים. היום הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי.

סמל ראשון אורי למד ז"ל בן 20 מתל מונד היה אדם ערכי עם נתינה רבה ופעיל בולט בשבט צופי תל מונד. מכריו מספרים על אדם פטריוט שאהב את המדינה ורק רצה לעזור, לסייע ולתרום. הוא הובא היום למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בתל מונד. אורי הותיר אחריו הורים, אחות גדולה ושני אחים קטנים. 904 חיילים נפלו מתחילת המלחמה. יהי זכרם ברוך.