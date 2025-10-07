רן הגן על המשפחה ב-7.10, זוהה בטעות כמחבל - ונורה למוות

שרונה פוסלושני חוזרת אל הבית בנחל עוז, זה שמסמל יותר מהכל את רן, והחיים המאושרים שלפני - עד ליום בו רעדה האדמה בבית משפחת פוסלושני.

באותו יום, רן עמד במרפסת הקומה השנייה במכנסיים קצרים, יחף, בלי חולצה, עם נשק ארוך, והכריז: "לבית הזה אף אחד לא יכנס," הוא אמר. ושמר עלינו שעות ארוכות. תוך כדי הוא הכין לעמנואל רסק עגבניות לג'חנון, הביא לילדים חטיפים לממ"ד. הוא גם ירה מהמרפסת על מחבל שניסה לקחת לילד את האופניים. כזה היה רן.

בקומה התחתונה, בממ"ד, שמונה אנשים - הילדים של משפחת פוסלושני וחברים - שיחקו בפלייסטיישן ואכלו חטיפים. "הבית הזה היה הכי בטוח," מספרת שרונה. רן לא היה מסוג האנשים שנכנסים לממ"ד בצבע אדום. "הוא חיכה ליום הזה". היא אומרת בפשטות. הוא אמר שבכל מחיר אף אחד לא ייכנס לבית הזה, וכך היה.

עד שבשלוש וחצי אחר הצהריים, כשהם עלו יחד לקומה השנייה, צעקה נשמעה מבחוץ: "מחבל, מחבל! תורידו אותו!" רן רץ למרפסת. חיילים שחשבו שהוא מחבל פתחו באש כמו מטורפים, 10-15 חיילים. הוא נפל בדיוק בכניסה לממ"ד - בפעם הראשונה שניסה להיכנס אליו.

בחצר, בית העץ שרן לא הספיק לסיים עומד כעדות אילמת. אנשים אחרים השלימו אותו. "זה היה הכי קשה," מודה שרונה. "להבין שהוא לא יסיים את זה".

אבל הבית חוזר לחיים. עילי, הבן הגדול שנכנס לעזה אחרי השבעה, אומר: "איזה כיף חזרתי הביתה. התגעגעתי לרעש הזה (לרעש המלחמה, ש"י).

שרונה יודעת שהחזרה הביתה היא לא רק בשביל הילדים. "חזרנו כדי להיות עם רן. כל החוויות והזכרונות שלנו – כאן, ואני לא מוכנה שיוציאו אותי יותר מהבית".