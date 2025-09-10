שר הביטחון בעזה: "המערכה תיעצר - רק אם חמאס ייכנע"

מומלצים -

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (רביעי) ברצועת עזה ודיבר עם מפקדי ולוחמי צה"ל: "אנחנו לא יכולים לאפשר לו לשלוט בעזה ולכן אנחנו ממשיכים את המערכה וחייבים לבצע את המשימה. זה יכול להיעצר רק אם הם נכנעים, מחזירים את החטופים ומתפרקים מהנשק; אתם צריכים להיות חזקים מאוד כי החוזק שלכם מגן על היישובים ונותן כוח"

"החמאס לא יכול להשתנות והוא לא הולך להשתנות. אם היו יכולים, היו פושטים על היישובים. כשהם יכולים, הם פושטים על המוצבים. אם היו יכולים גם היו חוטפים. הם לא השתנו ולכן אנחנו לא יכולים לאפשר לחמאס להישאר לשלוט בעזה", אמר כ"ץ.

"אנחנו יוצאים כאן למערכה, ממשיכים את המערכה. מה שיכול לעצור אותה זה רק אם הם נכנעים - הם מחזירים את החטופים ומתפרקים מהנשק. מי שתקף והם תקפו אותנו, תקפו את היישובים, תקפו את החיילים, ביצעו מעשים אכזריים ביותר, תיעדו את עצמם כדי להטיל מורא על החברה, לא הצליחו לשבור את החברה ולא יצליחו ולכן אנחנו חייבים לעשות ולבצע את המשימה הזאת".

"החמאס הוא אויב לא רק כאן - הוא אויב בלבנון, הוא אויב בסוריה, הוא אויב באיראן והוא אויב באזורים שונים. אתם צריכים להיות חזקים מאוד כי החוזק שלכם מגן על היישובים, נותן כוח גם לכוחות שנעים ובסופו של דבר זה הכול דבר אחד. תודה לכם", אמר כ"ץ.