אחים לשבי: פרויקט מיוחד עם משפחות החטופים גיא גלבוע דלאל ואביתר דוד שלא נפרדו מגיל שנה וחצי

שנתיים בדיוק חלפו מאז שגיא גלבוע-דלאל ואביתר דוד נחטפו לרצועת בעזה בתנאים קשים ומזעזעים. יחד יצאו שני החברים לבלות במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, יחד נחטפו באכזריות בידי מחבלי חמאס, ויחד גם הוחזקו בשבי במשך תקופה ארוכה. כתב i24NEWS יונתן רווה ליווה בשנה האחרונה את משפחותיהם של גיא ואביתר - בין אות חיים אחד לשני, ברגעי הציפייה והתקווה, וברגעי השבר והחרדה לשלומם אחרי שנודע להם שהשניים הופרדו בשבי. צפו בכתבה המלאה מתוך "המהדורה המרכזית"