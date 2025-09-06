אביו של החטוף אלון אהל: "החיים שלו של ראש הממשלה"

מומלצים -

בתום 701 ימים בשבי חמאס, התייחסה משפחתו של אלון אהל לתיעוד הראשון ששוחרר מהשבי, ובו נראה בנם במצב קשה. "עידית ואני ראינו בפעם הראשונה את אלון - והוא לא כפי שהכרנו אותו," סיפר הערב (שבת) אביו, קובי אהל, בראיון ל-i24NEWS מכיכר החטופים. לדבריו, רופאי עיניים שבחנו את הסרטון מעריכים כי בנו איבד את הראייה בעין ימין.

קובי הדגיש כי אלון הוא גם אזרח סרבי וגרמני, וקרא להנהגת חמאס: "אם חס וחלילה יקרה לו משהו - לא יעברו על כך בשתיקה". עוד הפנה אצבע מאשימה כלפי ראש הממשלה: "זו אחריות אישית שלו. החיים של אלון בידיים של ראש הממשלה".

במקביל, יואל הביע דאגה שמיקומו של אלון בעזה מעלה את הסיכון לחייו עם כניסת כוחות קרקעיים לעומק העיר, והדגיש: "עסקה היא הדרך היחידה להחזיר את החטופים. אלון שורד כי הוא יודע שמדינת ישראל תחזיר אותו".