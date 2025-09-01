תקרית חריגה בב"ש: צעיר התפרע באגף השיקום - ונורה

מומלצים -

תקרית חריגה בבאר שבע: צעיר כבן 27 הגיע הערב (שני) למשרדי אגף השיקום בעיר, החל להתפרע, לתקוף באגרופים את מאבטחי המתקן ולנפץ חלונות במקום.

ממשרד הביטחון נמסר כי המאבטחים סגרו את המתקן, הזמינו משטרה ובמשך דקות ארוכות ניסו להרגיעו. בשלב מסוים שלף החשוד חפץ חד והחל לרוץ לכיוון המאבטחים, שחשו בסכנת חיים והגיבו בהתאם לנהלים - תחילה ירו יריה באוויר וכשזה המשיך לרוץ לכיוונם ירו לעבר רגלו.

החשוד קיבל טיפול ראשוני במקום ופונה במצב קל על ידי מד"א להמשך טיפול בבית חולים. הרקע לאירוע בבדיקה. מבירור ראשוני עולה כי החשוד בן 27 מתמודד עם הפרעה נפשית חריפה שאיננה פוסט טראומה, ומטופל מספר שנים בביטוח הלאומי, נמצא במקביל בתהליך הכרה באגף השיקום (ללא קשר למלחמת "חרבות ברזל") ומטופל באופן קבוע בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר שבע.

בעברו מספר אירועי אלימות קודמים ואיומים על צוותים רפואיים ועובדי אגף השיקום. יצוין כי אתמול אף תקף מאבטח ומטופל גם בבית חולים פסיכיאטרי.