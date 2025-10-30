טראמפ צפוי להציג את הכוח הרב לאומי לעזה בשבועות הקרובים

ממשל טראמפ מקווה להציג כבר בשבועות הקרובים את הכוח הרב לאומי (ISF) שיורכב ככל הנראה מחיילים מאזרבייג'ן, פקיסטן, אינדונזיה ומצרים, כך דיווח הערב (חמישי) כתבנו עמיחי שטיין.

המטרה היא גם לצרף גורמים פלסטינים לכוח אך ישראל מתנגדת לצירוף גורמים רשמיים מהרשות הפלסטינית. עם זאת, ככל הנראה כן צפויים להצטרף פלסטינים שאינם מהרשות הפלסטינית לאור דרישת מדינות ערב. במקביל נבחנת האפשרות שארצות הברית תאמן את הגורמים הפלסטינים יחד עם מדינות נוספות. גורם אמריקני מסר ל-i24NEWS כי "הדיונים על הכוח הרב לאומי עדיין נמשכים".

בנוסף, בממשל האמריקני לא הרימו ידיים בעניין המעורבות הטורקית בכוח. בעוד ישראל הטילה וטו על נוכחות חיילים טורקים ב-ISF, וסגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס אמר בפומבי כי הווטו הישראלי יכובד. ובכל זאת, בממשל ממשיכים לנסות לשכנע את ישראל כן להסכים לנוכחות טורקית. גורם אמריקני אמר ל-i24NEWS כי "הטורקים יכולים להשפיע על חמאס. 'הם מעין פטיש' ולכן יש חשיבות שהם יהיו בעזה".