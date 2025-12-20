צה"ל: מוקדם יותר היום כוחות צוות הקרב של חטיבת ירושלים הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסלו את המחבלים במטרה להסיר את האיום (ינון שלום יתח)