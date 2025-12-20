ר"מ לבנון: "שלב א' בפירוז חיזבאללה צפוי להסתיים תוך ימים"
עם פנטהאוזים ומגדלי יוקרה, בשווי מאות מיליארדים: ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף הציגו את התוכנית ל"ריביירת עזה" • דיווחים על תקיפות ישראליות באזור דרום הרצועה | כל העדכונים
דיווחים פלסטינים היום (שבת) כי צה"ל הרס מספר בניינים ממזרח לח'אן יונס בדרום רצועת עזה. עם פנטהאוזים ומגדלי יוקרה, בשווי מאות מיליארדים: ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף הציגו את התוכנית ל"ריביירת עזה".
דיווח בערוץ "אל-חדת'" הסעודי: ראש המודיעין הטורקי דן עם משלחת חמאס בהתקדמות השלב השני של הסכם עזה (לינה עבד)
צה"ל: מוקדם יותר היום כוחות צוות הקרב של חטיבת ירושלים הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסלו את המחבלים במטרה להסיר את האיום (ינון שלום יתח)
ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם: השלב הראשון בפירוז חיזבאללה צפוי להסתיים תוך "ימים ספורים" (ברק בטש)
דיווח לבנוני: כטב"ם ישראלי הטיל פצצת הלם בחוף ראס א-נאקורה שבדרום המדינה (לינה עבד)
דיווח פלסטיני: כטב"ם ישראלי הטיל פצצות מזרחית לח'אן יונס (איילי כהן)
דיווחים פלסטינים כי צה"ל הרס מספר בניינים ממזרח לח'אן יונס בדרום רצועת עזה (איילי כהן)
חתנו של נשיא ארצות הברית, ג'ארד קושנר, והשליח המיוחד סטיב וויטקוף הציגו הלילה את תוכנית "פרויקט זריחה" להפוך את עזה ליעד חוף עתידני, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל". במסגרת התוכנית, ארה"ב תתחייב לכ-20% מעלויות השיקום במשך עשור (מעיין רפאל)