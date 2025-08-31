מספר בלתי נתפס: 900 חללים מתחילת מלחמת "חרבות ברזל"

מומלצים -

אריאל לובלינר בן 34 מקריית ביאליק הוא החלל התשע מאות של המלחמה. לובלינר נפל אתמול (שבת) במהלך לחימה בדרום רצועת עזה.

אריאל, לוחם מילואים באגד לוגיסטי שירת מאז שבעה באוקטובר בסבבים ארוכים וחוזרים. הוא נפל אתמול בדרום הרצועה במהלך פעילות מבצעית בחאן יונס כנראה עקב פליטת כדור של לוחם שאבטח את השיירה שבה נסע.

אריאל עלה לישראל מברזיל לפני עשור, למד עברית בקיבוץ נען, שם גם הכיר את אשתו לעתיד ברברה, עולה חדשה מספרד. השניים נישאו לפני שבע שנים, הקימו בית בשכונת נאות אפק ולפני תשעה חודשים נולד בנם הבכור ליאור

מחר אריאל היה אמור לסיים את סבב המילואים הנוכחי ולטוס עם משפחתו לביקור מולדת בברזיל. עכשיו הוריו של אריאל עושים את דרכם ארצה ללוויה.

אריאל הוא החלל השני בשבועיים האחרונים בלחימה ברצועה. הותיר אחריו רעייה ותינוק רק בן 9 חודשים. יהי זכרו ברוך.

