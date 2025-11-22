בחמאס הודיעו לוויטקוף וקושנר: "מבחינתנו ההסכם הסתיים"

בחמאס הודיעו לשליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר כי מבחינת הארגון "ההסכם הסתיים והם מוכנים להילחם", כך דווח היום (שבת) בערוץ החדשות הסעודי "אל חדת'".

המקורות ששוחחו עם הערוץ הוסיפו כי בארגון הטרור הודיעו ​​לסטיב ויטקוף כי עזה "לא תהפוך ללבנון נוספת". בתוך כך, משלחת חמאס צפויוה להגיע הערב לדיון מיוחד בקהיר בראשותו של חליל אל-ח'יה.

מנגד, בכיר בחמאס אמר היום ל"אל-ג׳זירה" כי "הודענו למתווכות שעל אף כעסנו על התקיפות הישראליות בעזה, אנו מחויבים להסכם. הוא הוסיף: "חמאס דרשה מהמתווכות להתערב באופן מיידי כדי למנוע את קריסת ההסכם, והמתווכות הודיעו שיעשו זאת".

ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה: "ישראל כיבדה את הפסקת האש במלואה, חמאס לא. במהלך הפסקת האש, עשרות מחבלי חמאס חצו את קווי ישראל כדי לתקוף את חיילינו, בעוד שהם מוציאים להורג אזרחים פלסטינים בעזה".

"אנו קוראים שוב למתווכות להתעקש שחמאס ימלא את חלקו בהפסקת האש ובתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ: חמאס חייב להחזיר באופן מיידי את שלושת בני הערובה המתים שהוא עדיין מחזיק, להשלים את פירוק הנשק שלו ולאפשר את פירוז הנשק המוחלט של עזה", נמסר ממשרד רה"מ.

מוקדם יותר היום, צה"ל עדכן על הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש מצד חמאס. מחבל חמוש חצה בג׳יפ את הקו הצהוב בנסיעה על ציר הומניטרי, ירה לעבר כוחות צה"ל - וחוסל תוך שניות בודדות. בתגובה לאירוע, צה"ל החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור ברחבי רצועת עזה. מאז, דווח כי לפחות 14 נהרגו בתקיפות ברצועה.