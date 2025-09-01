הציבור מוזמן לחלוק כבוד: עידן שתויו יובא היום למנוחות

מומלצים -

עידן שתיוי ז"ל, שגופתו הושבה בשבוע שעבר מרצועת עזה, יובא היום (שני) למנוחות. משפחת שתיוי ומטה משפחות החטופים הזמינו את עם ישראל לעמוד לצידי הדרך עם דגלי ישראל וללוות את עידן בדרכו האחרונה.

לו"ז ומסלול המסע:

בשעה 14:45 יחל מסע הלוויה מראשון לציון לבית העלמין בכפר מעש.

14:45 - ראשון לציון אחד העם 1

15:15 - צומת בית דגן, מחלף השבעה בעלייה לכביש 4 צפון

15:30 - מחלף מסובים על הגשר, מחלף אלוף שדה על הגשר

15:45 - מחלף אונו על הגשר

16:00 - כפר מעש, שער הכניסה

הלוויתו של עידן תחל בשעה 16:00 בבית העלמין בכפר מעש.

ביום שבת הותר לפרסום כי כוחות צה"ל ושב"כ השיבו לישראל את החלל החטוף עידן שתיוי. הוא נחטף מפסטיבל הנובה, אליו הגיע כדי לתעד את חבריו שהופיעו. תחילה הוגדר כחטוף חי, אך ב-7 באוקטובר 2024, יום השנה הראשון למלחמה, הותר לפרסום כי הוא נרצח. שתיוי הושב לישראל במבצע במרכז הרצועה, בו חולץ גם החלל החטוף אילן וייס מקיבוץ בארי.

ב-7.10 הגיע לפנות בוקר לפסטיבל הנובה כדי לתעד את חבריו שניגנו והעבירו סדנאות, אך לא הספיק להיכנס. כשהחלה המתקפה סייע עידן לבחור ובחורה שאותם פגש לראשונה ביציאה לאתר להימלט, בחירה שלבסוף הובילה לחטיפתו.