גלגלי הצלה צהובים וקריאות מצוקה: משפחות החטופים הפליגו סמוך לחופי עזה

בניסיון להעלות מודעות ולקראת דיון הקבינט המדיני-ביטחוני: משפחות חטופים הוציאו היום (חמישי) משט מיוחד, שהחל במרינה באשקלון ונע לכיוון דרום. הוא נמשך כשעתיים, וברגע שבו הגיעו לנקודה הקרובה ביותר לחופי עזה, המשפחות צעקו לעבר יקיריהם, בתקווה שהמסרים יגיעו אליהם ויתנו להם תקווה.

המשט כלל מספר כלי שיט, ובמהלכו משפחות החטופים זעקו את קריאת המצוקה "מיידי" (Mayday), וזרקו 50 גלגלי הצלה צהובים לים.

לירון אובלנדר, בת הדודה של רום ברסלבסקי, השתתפה בשיט. במהלך ההפלגה, היא שוחחה עם כתבנו יונתן רוה, ושיתפה אותו בתחושותיה - מאז פרסום הסרטון הקשה. "אנחנו עושים כל מה שאפשר רק להשאיר את החטופים בתודעה, ואם יש איזשהו סיכוי הכי קטן שרום שומע אותנו, אני מקווה שזה יצליח לחזק אותו", אמרה.

"ראינו בסרטון עד כמה הוא זקוק לכוחות האלה - תמיד אמרתי שהוא חזק ואופטימי, אבל שברו אותו", הוסיפה, "הייתי בטוחה שאחרי כמעט שנתיים רום כבר יחזור הביתה ויגיע לשיקום, וגם אנחנו". בת הדודה של החטוף ציינה: "פוליטיקה לא מעניינת אותנו, אלא רק דבר אחד - שהוא יחזור הביתה, וכולנו נוכל להשתקף. אנחנו רוצים להחזיר את כולם בלי סלקציות".

משפחות החטופים ציינו עוד במעמד ההפלגה: "אנו מפליגים לגבול הימי עם רצועת עזה כדי לזעוק את זעקת היקירים שלנו שמוחזקים על ידי ארגון טרור רצחני. וכעת, האמירות על כיבוש הרצועה והרחבת הלחימה מעמידה אותם בסכנת מוות ובסכנת היעלמות מיידית. השבת כל 50 החטופים והחטופה הביתה - זאת תמונת הניצחון הישראלי היחידה".

"מכאן, מול יקירינו שמוחזקים בגיהינום - אנחנו קוראים לראש הממשלה, לשר דרמר, לרמטכ"ל - זה הזמן למנהיגות אמיצה. המשך טרפוד, התמהמהות ועיכוב השבת אהובינו יהיה בכייה לדורות – זה עליכם. אל תקריבו את אהובינו על מזבח מלחמת נצח", נמסר עוד.