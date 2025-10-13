חמאס בהודעה רשמית: היום יימסרו גופותיהם של ביפין ג'ושי, יוסי שרעבי, דניאל פרץ וגיא אילוז

ארגון הטרור חמאס מסר היום (שני) כי גופותיהם של החטופים החללים ביפין ג'ושי, יוסי שרעבי, דניאל פרץ וגיא אילוז יימסרו היום. במערכת הביטחון זועמים: "הם יודעים על הרבה יותר ממה שהם משחררים". מדובר בארבעה חללים חטופים בלבד, מתוך 28 שמוחזקים עדיין ברצועת עזה.

במטה משפחות החטופים דרשו לעצור באופן מיידי את יישום ההסכם עד לשחרור מלא ומוחלט של כל החללים, שכן מדובר בהפרה שלו על ידי חמאס. "הפרת ההסכם על ידי חמאס חייבת להיענות בתגובה חמורה מאוד מצד הממשלה והמתווכות. הסכם יש לכבד משני הצדדים, אם חמאס לא מקיימים את החלק שלהם גם ישראל לא צריכה למלא את החלק שלה. אנו דורשים את כל 28 החטופים והחטופה. לא נוותר על אף אחד, עד החטוף האחרון".

מוקדם יותר היום, ציינו במטה: "משפחות החטופים קיבלו בתדהמה ובזעזוע את הידיעה על הכוונה להחזיר היום רק 4 גופות חללים מתוך 28 שמחזיק החמאס ברשותו. זוהי הפרה בוטה של ההסכם על ידי חמאס. אנחנו מצפים מממשלת ישראל והמתווכות לפעול מיידית לתקן את העוול הנורא".

"משפחות החללים החטופים נמצאות בימים קשים במיוחד וביגון עמוק. אנחנו לא נוותר על אף חטוף או חטופה ועל המתווכות לאכוף את תנאי ההסכם ולגבות מחיר מארגון הטרור חמאס על ההפרה", נמסר בהודעה.

הדברים מגיעים לאחר שהבוקר כל 20 החטופים החיים שהוחזקו בידי חמאס במשך 738 ימים - שוחררו ושבו לישראל.

איתן מור, התאומים גלי וזיו ברמן, מתן אנגרסט, עמרי מירן, גיא גלבוע-דלאל ואלון אהל שבו ראשונים והתאחדו עם משפחותיהם. בהמשך, גם רום ברסלבסקי, אריאל ודוד קוניו, מקסים הרקין, איתן הורן, שגב כלפון, בר קופרשטיין, מתן צנגאוקר, נמרוד כהן, יוסף חיים אוחנה, אבינתן אור, אביתר דוד ואלקנה בוחבוט - חצו לשטח ישראל והתאחדו עם משפחותיהם.