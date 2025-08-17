פרסום ראשון: ירידה משמעותית במחירי מוצרי המזון בעזה

מומלצים -

ההכנסה המסיבית של סיוע הומניטרי לרצועת עזה בשבועות האחרונות הובילה לירידה משמעותית במחירם של מוצרים בסיסיים ברצועת עזה, כך עולה מנתונים שפרסמו הערב (ראשון) לראשונה כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין וכתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

כאמור, מדובר בנתונים החדשים ופנימיים מערכת הביטחון, אשר הוצגו בפני מקבלי ההחלטות ומהם עולה כי מדובר בעל ירידה של עשרות אחוזים, לפעמים יותר מזה, במחירים של מוצרי הבסיס שמגיעים לשווקים ברצועת עזה. המספרים מגובים גם על ידי ארגונים בין לאומיים וגופים שעוסקים בסיוע.

קילו קמח שעלה בין 100-80 שקלים לפני כשלושה שבועות, ירד למחיר של 18 שקלים כיום. קילו סוכר שעלה 300 שקלים, עולה כיום 50 שקלים. קילו פסטה ירד מ-100 שקלים ל-10 שקלים כיום. וקילו אורז: 120 שקלים לפני שלושה שבועות ל-30 שקלים כיום.

