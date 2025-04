שנה וחצי ל-7 באוקטובר: משפחות החטופים מוחות מול מעון רה"מ - "סגור עסקה עם טראמפ עכשיו"

נציגי משפחות חטופים מפגינים מול מעון ראש הממשלה בירושלים היום (שני), יום ציון שנה וחצי לטבח השבעה באוקטובר. המשפחות התייצבו בשעה 6:29 וקראו בשמות 59 החטופים שעדיין מוחזקים בידי חמאס, על מנת להזכיר כי אין נושא דחוף מהשבתם. הפעילות התקיימה במעל לעשרה מוקדים, מול בתיהם של שרים ומקבלי החלטות ברחבי הארץ. נציין כי רה"מ בנימין נתניהו שוהה כעת בוושינגטון, שם

ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

מטה משפחות החטופים

על פי מטה משפחות החטופים, הפעילות החלה עם הקראת שמותיהם של כל החטופים שמוחזקים עדיין ברצועת עזה. בסמוך למעון ראש הממשלה, נערכה תפילה והושמעו הקלטות של עדויות מהשבי של שורדי שבי. בנוסף, מול בתיהם של בכירי הקואליציה נתלו שלטי "ההיסטוריה תזכור" והפעילים קראו למקבלי ההחלטות להתעלות על כל האתגרים ולהביא להסכם אחד שיביא להשבתם המידית של כלל החטופים, בפעימה אחת ומידית.

ארז אדר, דודו של תמיר אדר, אמר: "אני כאן היום כי אנחנו במבוי סתום. 59 אנשים נמצאים בגיהינום, ואין צפי לסיום. 59 אנשים שצריכים להיות הנושא הכי בוער במדינת ישראל נדחקו לשוליים. אנחנו זועמים, אנחנו קוראים מכאן לראש הממשלה - קודם החטופים. כולם. בפעימה אחת. זה הנושא הכי חשוב על סדר היום. חייבים להחזיר את כולם, החיים לשיקום והחללים לקבורה, כדי שיהיה פה סיכוי לעתיד טוב יותר".

ורדה בן ברוך, סבתו של עידן אלכסנדר, ששמו עלה כאחד המשוחררים בהצעה הנוכחית להפסקת אש: "שנה וחצי מאז השבעה באוקטובר, וישנה תחושה קשה וכבדה כאילו השבת היקירים שלנו נדחקה. 59 חטופים וחטופות טרם שבו הביתה לישראל - החיים לשיקום והחללים לקבורה. אנחנו עומדים כאן מול בית ראש הממשלה ופונים אליך - 'בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים'. אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח. עכשיו הגיע רגע האמת שלך. אתה בארצות הברית ואתה צריך שם לשבת עם הנשיא טראמפ ולגמור עסקה שכולם ייצאו החוצה הביתה. אנו מצפים לזה".

גיל דיקמן, בן דודתה של כרמל גת ז"ל, הוסיף: "41 חטופים נרצחו בשבי. אנחנו שומעים את שר הביטחון אומר ש'בראייתנו אנחנו לא מסכנים את החטופים'. שר הביטחון כ"ץ - אנחנו עדות חיה לסכנת החיים שנשקפת לחטופים - החיים והחללים עלולים להיאבד אם לא תפעלו עכשיו". דיקמן גם פנה באנגלית לטראמפ ואמר: "President Trump - Please. It's been a year and a half", והוסיף כי "יש רק מילה אחת שאפשר לצעוק עכשיו: די. די לסיוט הזה".