ד"ש לסינוואר והנייה: אלו בכירי חמאס שנכחו בפגישה בדוחא

אירוע היסטורי התרחש היום (שלישי) בדוחא - במהלכו בניין חמאס, בו התקיימה ישיבת ארגון הטרור, הופצץ. בתוך כך, דיווחים לפיהם צמרת חמאס בקטאר חוסלה - הכירו את בכירי ארגון הטרור שיתכן ואינם עוד.

ח'אלד משעל

אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר והוותיק ביותר בהנהגת ארגון הטרור מאז הריגתו של אסמאעיל הנייה. בין השנים 1996 ל-2017 שימש יושב-ראש הלשכה המדינית של הארגון. משעל הוא אחד משישה בכירים בחמאס שארצות הברית הגישה נגדם כתבי אישום בשל מעורבותם בתכנון, תמיכה וביצוע טבח 7 באוקטובר.

ח'ליל אל-חיה (אבו אוסאמה)

מאז אוקטובר 2024 משמש ראש ארגון הטרור ברצועת עזה. בעברו, היה סגנו של יחיא סינוואר. התגורר בשכונת שג'אעייה במזרח העיר עזה ולאחר מכן עבר לקטאר - שם מונה לתפקיד הבכיר.

אל-חיה היה בכלא הישראלי במשך שלוש שנים בשנות התשעים המוקדמות. שרד כמה ניסיונות התנקשות בעזה במהלך השנים. כמו כן, ישראל תקפה את ביתו שבעזה במהלך מבצע שומר החומות ב-2021.

זאהר ג'בארין

נחשב לאיש הכספים העיקרי של חמאס, ומי שעומד בראש המערך הפיננסי של ארגון הטרור. שימש כסגנו של סאלח אל-עארורי, ומאז 2024 החליף אותו כמנהיג חמאס ביהודה ושומרון.

מחמוד אסמאעיל דרוויש

חבר הלשכה המדינית של חמאס וראש מועצת השורא של חמאס.

ראזי אל-חמד

יו"ר רשות האנרגיה ברצועת עזה. כיהן במספר תפקידים בכירים בארגון הטרור, בהם - ייעץ לאסמאעיל הנייה ואחמד ג'עברי. אל-חמד היה המתווך מטעם חמאס בעסקת שליט. בריאיון לתחנת LBC בלבנון התגאה בטבח 7 באוקטובר והתחייב לחזור על כך. "ישראל היא מדינה שאין לה מקום על אדמתנו, זו מדינה שאנחנו רוצים להוריד", אמר.

חוסאם בדראן

מבכירי הלשכה המדינית של חמאס. בעברו - מפקד הזרוע הצבאית של חמאס בשומרון. היה מעורב בתכנונם של פיגועי התאבדות שבהם נרצחו עשרות ישראלים. הוא נכלא בשנת 2002 ונידון ל-17 שנות מאסר, אך שוחרר בשנת 2011, במסגרת ההסכם לשחרור גלעד שליט.

ניזאר עוודאללה

חבר הלשכה המדינית של חמאס ומאדריכלי עסקת שליט. חבר הלשכה המדינית של חמאס. בדצמבר 2023 פורסמו דיווחים לפיהם חיל האוויר חיסל אותו או שהוא נפצע קשה במסגרת מלחמת חרבות ברזל. בהמשך התברר שהוא עזב את רצועת עזה טרם המלחמה.