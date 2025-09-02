נלחמו עד הכדור האחרון: תחקיר הקרב במחנה יפתח ב-7/10

מומלצים -

סבב תחקירי צה"ל על אירועי 7 באוקטובר המשיך הבוקר (שלישי) עם פרסום התחקיר על הקרב במחנה יפתח הממוקם בגזרת הצפונית של אוגדת עזה. הממצאים הוצגו למשפחות השכולות וכן למשרתות ומשרתי המחנה, ולכוחות שפעלו בו ביום האירוע.

צוות התחקור קבע כי הגעתם המהירה ולחימתם הנחושה והאמיצה של לוחמי גדוד 77 במרחב הש"ג, מנעה מהאויב לכבוש את המחנה. בנוסף, הגעתם של כוחות לוחמים נוספים ומפקדים בכירים למחנה סייעה במניעת חדירה נוספת, והשיבה את השליטה המבצעית בו. התנהלות מפקדת הגדוד, החמ"ל והתצפיתניות במהלך היום תרמו לשליטה ולייצוב תמונת המצב. במתקפה האכזרית של ארגון הטרור חמאס ב"שבת השחורה" נפלו 9 חיילות וחיילים.

ציר הזמנים והמוקדים כפי שגובש ונבחן על ידי צוות התחקיר

שלב א': התקפת מחבלים על המחנה ולחימה בש"ג (משעה 06:29 עד השעה 08:09)

בשעה 06:30, בעקבות התרעות "צבע אדום", כלל החיילים במחנה יפתח נכנסו למיגוניות. כעבור דקה, האמבולנס הגדודי שב למחנה ונכנס אף הוא למרחב המוגן. מש"קית הת"ש, נעמה בוני ששמרה בעמדת הש"ג בשלב זה, התכתבה עם חברותיה ומשפחתה במהלך ירי הרקטות. בשעה 06:52 לערך, עידו הרוש שומע על מצבה של נעמה ויוצא לש"ג לבוש בביגוד אזרחי, עם נשק ומחסנית. בעקבות עידו יוצאת כיתת הכוננות, מפקד ושני לוחמים לעבר המקום, ללא ציוד לחימה למעט נשק אישי. מיד אחריהם יוצא גם הקצין התורן סגן יואב מלייב.

בשעה 06:56 לערך, מחבלים פתחו באש לעבר הש"ג והחלו חילופי אש עם החיילים בש"ג. בקרב זה נפל לוחם מכיתת הכוננות, סמל נתנאל יאנג ז"ל ומפקד הכיתה נפצע ברגלו. הכוח שהגיע למרחב הש"ג השיב באש לעבר המחבלים והתפתח קרב באזור השער, שמנע מהמחבלים לחדור לבסיס.

07:00 לערך, יצא סמל יובל בן יעקב מהמיגונית והצטרף לקרב בש"ג. דקה מאוחר יותר, זוהתה במצלמות התצפית חוליית מחבלים נוספת, שעשתה דרכה לעבר מחנה יפתח והצטרפה למחבלים שכבר פתחו באש לעבר החיילים בש"ג. עם הגעתם לשער, המחבלים ירו לעבר רכב אזרחי שבו נהג מאבטח שהגיע באותו רגע. המאבטח הצליח לדרדר את הרכב למקום מוגן ונמלט.

בשעה 07:02 הורה הקצין התורן לחמ"ל הגדודי לכרוז לכלל החיילים בעלי נשק להתייצב בש"ג. סמלת המבצעים ביצעה את ההוראה וכרזה את הפקודה במערכת הכריזה. בעקבות זאת, יצא סמל עילי בר שדה מעמדת השמירה שבמשטח הרק"ם ורץ לעבר הש"ג. באותה עת הגיעו למרחב הש"ג שתי חוליות מחבלים נוספות, כך שבשלב זה שהו במרחב הש"ג כ-18 מחבלים.

בעקבות הכריזה יצאה חוליה של שלושה לוחמים מכוח הצמ"ה ששהה במחנה לעבר הש"ג, ולאחר שנתקלה בירי המחבלים, עזבה את הש"ג ונעה לחמ"ל. שאר כוח הצמייה נותר במיגונית עד שעות הצהרים. בשעה 07:04, בהנחיית מפקד כיתת הכוננות, אחד החיילים הלך למגורים והביא ווסטים ומחסניות לשניהם בשעה 07:07. בשעה זו האמבולנס הגדודי הגיע לצומת הכניסה למחנה.

בשעה 07:11 נצפו שתי חוליות מחבלים נוספות בדרכן למחנה יפתח. כעבור דקה, קצין האג"ם ומ"פ המפקדה הגיעו לש"ג. בשעה 07:18 לערך, נפגע יובל בן יעקב מאש מחבלים מכיוון דרום. החובש פורק מרכב התאג"ד, נפצע גם הוא מירי ומפנה את עצמו חזרה לרכב.

בשעה 07:23 לערך, חוזר הקצין לחמ"ל וכרבע שעה מאוחר יותר חוזר לחמ"ל מ"פ המפקדה. בשעה 07:24 לערך, הקצין התורן נפגע מירי מכיוון דרום. הקצין התורן, סגן יואב מלייב זייל, נהרג במרחב הש"ג, בסמוך לנשקייה. האמבולנס הגדודי מפנה בשעה 07:27 את סמל יובל בן יעקב מנקודת פציעתו לטיפול רפואי במיגונית יחד עם החובש שנפצע.

בשעה 07:40 נלחמו בעמדת הש"ג 3 לוחמים, כאשר בשלב זה המחנה הותקף ע"י כ-27 מחבלים. בשעה 07:45 לערך, אחד הלוחמים סמל עידו הרוש ז"ל נפגע מירי. בשעה 07:52 יצא אחד הלוחמים מהש"ג לעבר המגורים במטרה להביא תחמושת נוספת, לאחר שאזלה. באותה העת, המחבלים פתחו באש כבדה לעבר הש"ג מפקד כיתת הכוננות הורה לסמל עילי בר שדה לסגת לעמדה אחורית עם נעמה בוני בעקבות ההבנה כי נותרו במרחב רק שני לוחמים מול עשרות מחבלים סמל עילי בר שדה סירב לעזוב את נעמה ולסגת ונותר בש"ג להילחם.

השתלטות מחבלים על השיג ונסיגת המחבלים לרצועת עזה (משעה 08:09-08:33)

בשעה 08:09, לאחר שמצבו של החייל יובל בן יעקב דרש פינוי דחוף, האמבולנס הגדודי יצא לעבר בית חולים באשקלון באישור קצין האג"ם. מותו של יובל בן יעקב ז"ל נקבע באמבולנס, לפני הגעתם לבית החולים.

בשעה 08:12 לערך, נפגע סמל עילי בר שדה ז"ל בעמדת הש"ג מירי המחבלים ובמקביל נעמה בוני התקשרה למדייא לעזרה. לאחר מכן, המחבלים נכנסו לעמדה והרגו את רב"ט נעמה בוני ז"ל, ששמרה במקום. בשעה זו, מפקד כיתת הכוננות פגע במחבל שניסה לחטוף את אחד החללים, סיכל את חטיפתו ונע לעבר מרכז הטיפולים.

בשעה 08:14 המחבלים השתלטו על המרחב וגנבו את נשקיהם של חלק מהלוחמים שנהרגו בלחימה. המחבלים נכנסו למתחם הרכבים בבסיס, הניעו רכב "האמר" ונסוגו איתו לכיוון רצועת עזה. בשעה 08:33 המחבלים על הרכב הגיעו לגדר המערכת.

באותה שעה לערך, תצפיתנית במחנה יפתח ירתה לעבר רכב ה"האמבר" באמצעות מערכת "רואה יורה". כתוצאה מכך, כ-12 מחבלים לערך, נטשו אותו וברחו רגלית לכיוון הרצועה. במהלך בריחתם, התצפיתנית פגעה במחבלים נוספים.

שלב ג': פינוי פצועים והגעת כוחות נוספים למחנה (משעה 08:33 עד השעה 11:10)

בשעה 09:07 טנק, אשר לחם בקרבות על גדר המערכת ובו נפצע מפקד הטנק, נכנס בשערי המחנה. בשעה 09:20 שני קצינים לומדים במכללה לפיקוד טקטי של חטיבה 7 הגיעו למחנה. בשעה 09:40 בוצע פינוי של מפקד הטנק לחמ"ל הגדודי במחנה. בשעה 10:09, 2 רכבים נוספים - רכב בפיקוד סמג"ד ורכב בפיקוד מפקד פלוגה בגדוד 77, יחד עם חיילים נוספים, הגיעו לבסיס.

בשעה 10:12 עלו קציני המכללה לפיקוד טקטי לטנק, סרקו את המחנה ויצאו לגזרה מחוץ למחנה לאחר מכן. בשעה 10:20 פונו לחמ"ל חיילי הגדוד ששהו במיגוניות. בשעה 10:30, מפקד הפלוגה, שהגיע בשעה 10:09, אייש את טנק המג"ד ויצא לסייע בלחימה במושב נתיב העשרה וסמוך לקיבוץ ניר עם. בשעה זו, הכוחות שהגיעו למחנה מביתם החלו בפינוי הפצועים. במקביל, הגיע אזרח שפינה מהש"ג את החללים סמל נתנאל יאנג ז"ל, סגן יואב מלייב ז"ל וסמל עילי בר שדה ז"ל.

תחילה, הכוח בפיקוד קצין האג"ם פינה את מפקד הטנק לאמבולנס בבא"ח העורף (סמוך למחנה יפתח), ונסע לכיוון נתיב העשרה כדי לחבור למג"ד. הכוח נחסם במחסום מג"ב בצומת יד מרדכי. הקצין ירד מהרכב ועבר לרכב "דויד" כדי לסייע ללוחם מיחידה מיוחדת לתקן אותו במחנה יפתח. שאר הכוח עשה את דרכו חזרה למחנה יפתח. קמ"ן הגדוד לקח פיקוד על רכב הפינוי, כאשר בדרכם לבסיס הצטרפו שני לוחמים מגדוד 51 של חטיבת גולני לסייע בלחימה במחנה יפתח.

בשעה 11:00 לערך, עם הגעת הכוח למחנה יפתח, נפתחה עליו אש מדרום וממערב. כתוצאה מהירי נהרג קמ"ן הגדוד, סגן סהר טל ז"ל, ויתר יושבי הרכב נפצעו בדרגות שונות. נהג הרכב הפצוע המשיך בנסיעה עד לחנייה מחוץ לחמ"ל. בשעה 11:10 לערך, קצין האג"ם הגדודי והלוחם מיחידה מיוחדת הגיעו לרחבת הטיפולים במחנה והחלו בתיקון הרכב.

הגעת כוחות תגבור והמשך לחימה במרחב הש"ג ובסמוך לבסיס עד לטיהור המחנה, זאת לצד פינוי פצועים (משעה 11:10 עד השעה 17:00)

בשעה 11:35 לערך, בעקבות הדיווח על היתקלות הרכב במחבלים במרחב הש"ג, סמג"ד 77 יצא לעבר המרחב, נתקל במחבלים וירה לעברם.

בשעה 11:52 בוצע פינוי נוסף של נפגעים מהחמ"ל הגדודי. במהלך פינוי פצוע אל הרכב, נפתחה אש לעבר הכוח מכיוון צפון-מערב. כתוצאה מהירי, נהרג סמ"ר אוראל משה ז"ל, שפינה את אחד הפצועים לרכב, ושני חיילים נוספים נפצעו שנית. בעקבות הירי, קצין האג"ם והלוחם מיחידה מיוחדת התקדמו לכיוון החמ"ל וירו לעבר שני מחבלים שזוהו מעבר לגדר.

בזמן ההיתקלות על פינוי הנפגעים חוזר למחנה הטנק בפיקוד קציני המכללה לפיקוד טקטי ונע לעבר מחבל שזוהה בסמוך לגדר הבסיס. במהלך ההסתערות פרץ את הגדר התהפך ונתקע. צוות הטנק פרק רגלית, ביצע איגוף צפוני של הגדר ההיקפית, וחזר למחנה דרך הש"ג.

בשעה 12:05 הגיע כוח תגבור ומפקדים בכירים למחנה, ובהם שני מפקדי חטיבת הצנחנים הקודמים ומג"ד סיירת צנחנים בהובלה של חוליה מיחידת עוקץ בפיקוד מפל"ג – רס"ן אריה שלמה צירינג, אשר סרקו את המחנה.

בשעה 12:15 לערך הביא לוחם היחידה המיוחדת את רכב ה"דויד" לחניית החמ"ל, במטרה לפנות את הפצועים באופן ממוגן יותר. בסיוע של חיילים, פינה הלוחם ביחד עם קצין האג"ם שלושה נפגעים לצומת יד מרדכי.

בשעה 12:20 הגיע כוח תגבור נוסף מיחידת מגלן בפיקוד מפל"ג. הכוח נפגש עם צוות הטנק סמוך לש"ג, אשר דיווח על המחבל שנמצא סמוך לגדר הבסיס. כוח מגלן חבר למג"ד סיירת צנחנים.

בשעה 12:40 כוח של מג"ד סיירת צנחנים, כוח מגלן, חוליית עוקץ ולוחמים נוספים יצאו לסרוק אחר המחבל שזוהה בסמוך לגדר הבסיס. במהלך הסריקות, נפתחה אש לעבר הכוח. בשעה 12:50 לערך, נהרג מפל"ג עוקץ, רס"ן אריה שלמה צירינג ז"ל מירי המחבל. כמו כן, 4 לוחמים נוספים נפצעו בהיתקלות זו.

בשעה 13:01 החל הכוח לפנות את הפצועים לכיוון המחנה ובשעה 13:10 הכוח חיסל את המחבל שזוהה סמוך לגדר הבסיס. לאחר מכן, הכוח המשיך לסרוק את השטח. במהלך הסריקות, לא אותרו מחבלים נוספים במרחב.

בשעה 13:30 פונו מספר פצועים בכוח על גבי רכבים. בשעה 14:00 לערך, כוח מיחידת מגלן סרק את מרחב הש"ג ופינה חיילים חללים. במקביל, מפקד גדוד 82 לשעבר שהגיע למחנה, פעל לייצוב החמ"ל, אייש את התפקידים הרלוונטיים ותרם משמעותית לייצוב יכולות הפיקוד והשליטה בגדוד. בשעה 17:00 לערך, מחנה יפתח טוהר ממחבלים באמצעות כוח מגדוד 51 בפיקודו של קצין של חטיבה 7 הלומד במכללה לפיקוד טקטי.

עיקרי המסקנות והלקחים שעלו מהתחקיר:

• האויב נכשל במטרתו, אליו התכונן שנים, לכבוש את מחנה יפתח. פעילותם ולחימתם הנחושה והאמיצה, תוך חתירה למגע במרחב הש"ג, של לוחמי גדוד 77 ופלוגת חשיפה-תקיפה 13 סיכלה את תכנית האויב לכבוש את המחנה. המחבלים הצליחו אמנם לחדור את המחנה, אך מיד החליטו לחזור לרצועה על בסיס האמר שגנבו.

• הגעתם המהירה של חיילים ולוחמי כיתת הכוננות למרחב הש"ג, ולחימתם הנחושה לאורך זמן, תרמו תרומה משמעותית לבלימת חדירת המחבלים ומנעו נזק גדול יותר. פעילותם האמיצה ראויה לציון.

• צוות התחקור מצא כי נוהל הקרב וממשקי הכוחות במחנה, טרם המתקפה, התקיימו באופן תקין. עם זאת, נמצא כי נדרשת בחינה מחודשת של סד"כ ההגנה במחנה, ובפרט הצבת כוח לוחם קבוע בקרבת מפקדת הגדוד, אשר תאפשר הגנה טובה ואפקטיבית יותר.

• צוות התחקור מציין כי הצבת חייל שאינו לוחם כשומר בעמדת הש"ג פגעה במענה הראשוני. בנוסף, יש להפריד בין קצין תורן למפקד מחנה תורן במחנה רב-יחידתי.

• הישארות מספר לוחמים מצוות הצמ"ה במרחבים המוגנים לאורך ההתקפה והיעדרותם מהלחימה במרחב הש"ג פגעה ביכולת ההגנה מול מתקפה בסדר גודל כפי שהיה, ומהווה כשל ערכי ומקצועי אשר לא מצופה מלוחם בצה"ל.

• חזרת האמבולנס הגדודי לתוך המחנה בתחילת ההתקפה פגעה בגמישות הרפואית. בנוסף, אי חזרתו למחנה במאוחר, לאחר החלטה נכונה וערכית כאשר יצא לפנות את יובל בו יעקב ז"ל לבית החולים, השפיעה על המענה הרפואי. במחנה בזמן הפינוי ולאחר מכן. כמו כן, לאורך שעות המתקפה, בוצעו פעולות פינוי אמיצות של חיילים חללים מעמדת השיג ע"י אזרח בקור רוח וברעות. פעולותיו ראויות לציון לשבח.

• הגעת קציני הגדוד והחטיבה מביתם, איוש מהיר של הטנקים ויציאתם ללחימה בגזרה תרמו באופן משמעותי לשליטה ולשינוי בתמונת הקרב במחנה ובגזרה כולה.

• הגעת מפקדים בכירים וכוחות צנחנים, מגלן ועוקץ באופן מהיר למחנה יפתח, סייע לחזרת השליטה המבצעית, מנעה חדירה נוספת למחנה והישגים נוספים מהאויב.

• חיילי מפקדת הגדוד שנכחו במחנה בעת ההתקפה התנהגו למופת בכך שתחת ספיגת אש והתקפה על המחנה : התצפיתניות ממשיכות במשימת הכוונת הכוחות, וביניהן התצפיתנית שמפעילה את מערכת הירי באופן יעיל ומקצועי לעבר בריחת המחבלים, החמ"ל מתפקד ומסייע בניהול הגזרה באירועים מורכבים מאוד, והחיילים והמפקדים בחמ"ל סייעו בטיפול בנפגעים ובפינוי שלהם.