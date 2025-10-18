מסע שיקום ארוך: נפתח קמפיין גיוס המונים לסיוע לשורד השבי

אחרי יותר משנתיים בשבי החמאס האכזרי, כששב רום ברסלבסקי לישראל - הדבר הראשון שביקש היה פשוט להרים את הראש ולראות שוב את השמיים. כעת, הוא מתחיל מסע שיקום ארוך ומורכב. קרוביו מבקשים את עזרת הציבור במימון השיקום שלו, ולשם כך נפתח קמפיין גיוס המונים.

בקשתו של רום כאמור להרים את הראש ולראות את השמיים הפכה לסמל מרגש של חופש, וגרמה לאנשים ברחבי הארץ והעולם לעצור לרגע, להביט למעלה ולצלם את השמיים למענו. התמונות, שהציפו את הרשתות החברתיות, הפכו למסר של תקווה, אהבה וחיבוק קולקטיבי לרום ולכל השבים.

רום, בן 21, נחטף ממסיבת הנובה בה עבד כמאבטח. לפני חצי שנה פורסם אות חיים ראשון שלו, שבו נראה במצב קשה וזועק לעזרה. המסר הקצר טלטל מדינה שלמה. משפחתו חשפה ביממה האחרונה שמצבו הפיזי והנפשי קשה, ושברוב השהות שלו בשבי היה מנותק מהעולם ועבר התעללויות.

הוא מתקשה במפגשים עם אנשים, מעדיף להסתגר, ומאפשר רק למשפחתו הגרעינית לשהות לצדו.

הוא מתחיל מסע שיקום ארוך ומורכב, ומעכשיו הוא לפחות יכול להרים את הראש מתי שרק רוצה - ולראות שוב את השמיים.

צפו בכתבה המלאה שפירסמה נוי בן ארצי הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' - בראש העמוד