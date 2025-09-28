חוסל המחבל שפיקד על הטבח במיגונית בכביש 232

לאחר כמעט שנתיים: צה"ל ושב"כ חיסלו את מחבל הנוח'בה חסן מחמוד חסן חסין, שפיקד על הרצח במיגונית בכביש 232 באזור רעים ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים, כך נמסר הערב (ראשון) בהודעה משותפת של שני הארגונים.

כאמור, המחבל שימש כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג' שבחטיבת מחנות המרכז של חמאס.

חסן פיקד יחד עם המחבל מוחמד אבו עטיוי שחוסל באוקטובר 2024, על הרצח במיגונית בכביש 232 באזור רעים, בטבח הרצחני של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר. כמו כן, היה מעורב בחטיפה של אזרחים ישראליים.

בהודעת הארגונים נמסר כי במסגרת תפקידו כמפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל בורייג', הכווין והוציא לפועל מספר מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שפעלו ברצועת עזה.