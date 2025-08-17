בצה"ל מאשרים: תקפנו בתימן תשתיות אנרגיה באזור צנעא
החות'ים טענו שהותקפה תחנת כוח סמוך לבירת תימן • דיווח: ראש ממשלת הרשות הפלסטינית מוחמד מוסטפא יבקר בקהיר, שם ידון בנושא הוועדה הממלכתית לניהול רצועת עזה אחרי המלחמה • היום ה-681 למלחמה
מומלצים -
היום ה-681 למלחמה: בצה"ל אישרו הבוקר (ראשון) שתקפו מטרות טרור בצנעא בירת תימן. מוקדם יותר דווח על פיצוצים שנשמעו סמוך לתחנת כוח בעיר שגרמו להפסקת חשמל. דיווח: רה"מ הרשות הפלסטינית מוחמד מוסטפא יבקר בקהיר, שם ידון בנושא הוועדה הממלכתית לניהול רצועת עזה אחרי המלחמה.
בצה"ל מאשרים: תקפנו בתימן תשתיות אנרגיה באזור צנעא. התקיפה בוצעה כ-2,000 קילומטרים מישראל ובעומק תימן, נגד תשתיות אנרגיה ששימשו את החות'ים
חמאס מסר הצהרה בה התייחס להקלטות ראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה אתמול: "מגנה בחריפות את ההצהרות הפושעות שדלפו בכלי התקשורת העבריים מפי ראש המודיעין הציוני לשעבר, אהרון חליווה, אשר חשף בבירור כי השמדת 50 אלף פלסטינים הייתה מטרה מכוונת". עוד קרא "לאו"ם ולמוסדותיו, ובראשם בית הדין הבין־לאומי לצדק ובית הדין הפלילי הבין־לאומי, לתעד הצהרות אלה ולהפעיל צווי מעצר נגד מנהיגי הכיבוש" (ניר מגנזי)
16 שיירות סיוע עושות את דרכן ממצרים לעבר רצועת עזה כשהן נושאות מאות טונות של מוצרי מזון, מים, ציוד רפואי וחירום (ניר מגנזי)
דיווח: ראש ממשלת הרשות הפלסטינית מוחמד מוסטפא יבקר בקהיר היום. במהלך הביקור יעסוק במשימות ועדת התמיכה הקהילתית, שתיטול על עצמה את ניהול רצועת עזה ביום שלאחר סיום המלחמה ברצועה, וכיצד תממש את תפקידיה הפנימיים בשיקום המוקדם" (ניר מגנזי)
מקורות חות'ים לתקשורת תימנית טוענים כי בתקיפה בצנעא נפגעה תחנת הכוח חזיז במחוז סנחאן, דרומית לצנעא (ניר מגנזי)
דיווח: פיצוצים נשמעו סמוך לתחנת כוח בצנעא שגרמו להפסקת חשמל (ניר מגנזי)