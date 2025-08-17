חמאס מסר הצהרה בה התייחס להקלטות ראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה אתמול: "מגנה בחריפות את ההצהרות הפושעות שדלפו בכלי התקשורת העבריים מפי ראש המודיעין הציוני לשעבר, אהרון חליווה, אשר חשף בבירור כי השמדת 50 אלף פלסטינים הייתה מטרה מכוונת". עוד קרא "לאו"ם ולמוסדותיו, ובראשם בית הדין הבין־לאומי לצדק ובית הדין הפלילי הבין־לאומי, לתעד הצהרות אלה ולהפעיל צווי מעצר נגד מנהיגי הכיבוש" (ניר מגנזי)