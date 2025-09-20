טראמפ טען: "ישנם כמעט 40 חטופים מתים", מתקפת סייבר פגעה בנמלי תעופה באירופה | סיכום השבת

מומלצים -

סיכום חדשות השבת: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לחטופים בעזה, וטען כי "ישנם כמעט 40 חטופים מתים". בישראל מבהירים: "ישנם 26 חללים". במקביל, ל-i24NEWS נודע שלמרות המאמצים הדיפלומטיים - אין התקדמות במו"מ לעסקה, שכעת מתנהל בעיקר מול ארצות הברית. מתקפת סייבר על נמלי תעופה באירופה: עיכובים וביטולי טיסות בלונדון, ברלין, בריסל ועוד.

הנשיא טראמפ שוב טוען: "ישנם כמעט 40 חטופים מתים"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לנושא החטופים ולמלחמה בעזה, ובדבריו טען לנתונים מבלבלים ואף סותרים. תחילה אמר כי "ישנם בין 32 ל-38 חטופים מתים, רובם צעירים" ואז טען כי "יש לנו קרוב ל-40 חטופים מתים. יש 20 חטופים חיים - כנראה פחות". בישראל הבהירו כי ישנם 26 חטופים המוגדרים חללים, שני חטופים שקיים חשש כבד לחייהם ו-20 חטופים שעודם בין החיים.

למרות המאמצים הדיפלומטיים - אין התקדמות במו"מ לעסקה

למרות המאמצים הדיפלומטיים של וושינגטון והפגישה של שר הביטחון דרמר עם השליח ויטקוף בלונדון, בשטח אין התקדמות ממשית במשא ומתן - כך דווח בקבינט שישי של i24NEWS. גורמים בכירים המעורים בפרטים מסרו כי המגעים מתקיימים בשלב זה בעיקר מול ארצות הברית, במקביל למהלך הצבאי בעזה.

מתקפת סייבר על נמלי תעופה באירופה: עיכובים וביטולי טיסות

מתקפת סייבר שיבשה את פעילותם של כמה נמלי תעופה מרכזיים באירופה, ביניהם הית’רו שבלונדון, בריסל וברלין, וגרמה לעיכובים וביטולי טיסות. חברת "Collins Aerospace", המספקת מערכות צ’ק-אין ועלייה למטוס עבור מספר חברות תעופה בנמלי תעופה שונים ברחבי העולם, חווה תקלה טכנית, שגרמה לעיכובים לנוסעים יוצאים.

ארה"ב מתכננת מכירות נשק חדשות לישראל - בשווי 6 מיליארד

ממשל טראמפ ביקש את אישור הקונגרס למכירת נשק לישראל בשווי כולל של כמעט 6 מיליארד דולר - כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל". זאת, על רקע המתקפה הישראלית בעזה והגינויים החריפים שהגיעו מאירופה וממדינות האזור לאחר התקיפה נגד חמאס בקטאר. העסקה המרכזית תכלול רכישת 30 מסוקי אפאצ'י מדגם AH-64 בשווי 3.8 מיליארד דולר, צעד שכמעט יכפיל את צי המסוקים הקיים של חיל האוויר.

הסוף לרילוקיישן? טראמפ מטיל אגרה כבדה על אשרות עבודה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי שמטיל תשלום שנתי חדש של 100 אלף דולר על כל בקשה לוויזת עבודה מסוג H-1B, שמיועדת לעובדים זרים מיומנים בעלי השכלה אקדמית. בעמק הסיליקון ישנם רבים שעובדים על סמך ויזות כאלה וכעת יהיה תמריץ חזק לא להעסיק אותם, ובמקומם להעסיק אזרח אמריקני. בתוך כך, ישנם מומחים הטוענים שצעד זה אינו חוקי וייפסל בבית המשפט.

אחרי מאבק במחלה: השחקן אריה מוסקונה הלך לעולמו בגיל 78

השחקן אריה מוסקונה הלך לעולמו אחרי מאבק במחלה. מוסקונה זכור משורת תפקידים בסרטים ובסדרות בישראל, ובין היתר זכה בשני פרסי אופיר אחד לשחקן הראשי על תפקידו בסרט "מעבר לים" (1991) של יעקב גולדווסר, והשני לשחקן משנה על תפקידו בסרט "עפולה אקספרס" (1997) של ג'ולי שלז.

