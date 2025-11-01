השרידים שהושבו אמש לישראל - לא שייכים לחללים החטופים

הבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר העלתה כי השרידים שהושבו אמש (שישי) לישראל - אינם שייכים לחללים החטופים.

אמש הצלב האדום העביר לישראל שרידים של שלוש גופות. מצה"ל נמסר כי "בשעות האחרונות בוצעה העברה של ממצאים שאותרו בעזה, וחמאס טוען שהם שייכים לחטופים ישראלים. מנגד ואחרי בדיקה - אין לצה"ל מידע מודיעיני שקושר את הממצאים לחללים, ולכן נוקטים משנה זהירות".

לפני יומיים זוהו במכון לרפואה משפטית החטופים החללים עמירם קופר וסהר ברוך ז"ל, שגופותיהם הושבו לישראל מידי חמאס. עמירם קופר הוא החטוף האחרון שנותר מקיבוץ ניר עוז בשטח רצועת עזה. סהר ברוך נחטף מקיבוץ בארי בחיים, ונרצח בשבי לאחר ניסיון חילוץ שלא צלח.

נכון להיום, בעזה נותרו 11 חללים חטופים - דרור אור, מני גודארד, ג'ושוע לואיטו מולל, ליאור רודאיף, סותטיסאק רינטלאק, רן גואילי, איתי חן, אסף חממי, עוז דניאל, עומר נאוטרה והדר גולדין.