גורם מדיני ל-i24NEWS: "השעות הקרובות קריטיות – נבין אם חמאס רציני או מושך זמן"

גורם מדיני אמר היום (שני) ל-i24NEWS כי “48 השעות הבאות קריטיות לפריצת הדרך במשא ומתן – נבין אם חמאס רציני או מנסה למרוח את הזמן".

לדבריו, בישראל שואפים להגיע כבר מחר, 7 באוקטובר - תאריך סמלי המציין שנתיים למלחמה - לסיכום השלב הראשון בעסקה, שיכלול את שחרור החטופים ושחרור מחבלים.

עם זאת, הגורם מציין כי ההערכה הזהירה היא שהסיכומים הסופיים עשויים להתגבש רק לקראת סוף השבוע.

במקביל, בצה"ל ממשיכים בהיערכות לשטח בהתאם לאפשרות שהשיחות יתמשכו או ייתקלו בקשיים. גורמים צבאיים מציינים כי הכוחות מוכנים להרחיב את הפעילות ברצועה במידה ולא יושגו הסכמות מהירות, ושולטים על האיתותים שמגיעים מהצד הפלסטיני.

ההיערכות כוללת תרחישים שונים - החל משחרור חלקי של אסירים ועד לחזרה לפעילות לחימה מוגברת - כדי להבטיח שמירה על ביטחון החיילים ואזרחים, גם אם הפתרונות המדיניים יתעכבו.