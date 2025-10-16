שנתיים למלחמה: בצה"ל חושפים תיעוד חדש מחיסול סינוואר

רגעים של גבורה, אחווה רעות ותקווה מוצגים דרך עדשות המצלמה של לוחמי ולוחמות התיעוד המבצעי וצלמי דובר צה"ל בשנתיים האחרונות • החל מ-7 באוקטובר, דרך התמרון הצבאי, פינוי הפצועים והחזיתות השונות

ציון שנה לחיסול סינוואר, רפיח , מפקדי צה"ל בזירת החיסול - מימין לשמאל: מפקד אוגדת עזה, מפקד פיקוד הדרום וראש אגף מבצעים
ציון שנה לחיסול סינוואר, רפיח , מפקדי צה"ל בזירת החיסול - מימין לשמאל: מפקד אוגדת עזה, מפקד פיקוד הדרום וראש אגף מבצעיםדובר צה"ל

תערוכת "רגעים שנשארו", בשיתוף עם מרכז יצחק רבין, מציגה רגעים בלעדיים מחזית הלחימה של גבורה, אחווה רעות ותקווה דרך עדשות המצלמה של לוחמי ולוחמות התיעוד המבצעי וצלמי דובר צה"ל בשנתיים האחרונות. 

התערוכה מתקיימת במרכז יצחק רבין ותהיה פתוחה לקהל הרחב החל מיום ראשון 19 באוקטובר 2025. שעות וימי הפעילות: ימים א׳-ה׳ (כולל) בין השעות 09:00-17:00. 

