שנתיים למלחמה: בצה"ל חושפים תיעוד חדש מחיסול סינוואר
רגעים של גבורה, אחווה רעות ותקווה מוצגים דרך עדשות המצלמה של לוחמי ולוחמות התיעוד המבצעי וצלמי דובר צה"ל בשנתיים האחרונות • החל מ-7 באוקטובר, דרך התמרון הצבאי, פינוי הפצועים והחזיתות השונות
3 דקות קריאה
תערוכת "רגעים שנשארו", בשיתוף עם מרכז יצחק רבין, מציגה רגעים בלעדיים מחזית הלחימה של גבורה, אחווה רעות ותקווה דרך עדשות המצלמה של לוחמי ולוחמות התיעוד המבצעי וצלמי דובר צה"ל בשנתיים האחרונות.
התערוכה מתקיימת במרכז יצחק רבין ותהיה פתוחה לקהל הרחב החל מיום ראשון 19 באוקטובר 2025. שעות וימי הפעילות: ימים א׳-ה׳ (כולל) בין השעות 09:00-17:00.
7 באוקטובר
היערכות לתמרון
עזה
לבנון
סוריה
אוגדת יהודה ושומרון
פינוי פצועים
חיים במלחמה
