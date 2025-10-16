שנתיים למלחמה: בצה"ל חושפים תיעוד חדש מחיסול סינוואר

רגעים של גבורה, אחווה רעות ותקווה מוצגים דרך עדשות המצלמה של לוחמי ולוחמות התיעוד המבצעי וצלמי דובר צה"ל בשנתיים האחרונות • החל מ-7 באוקטובר, דרך התמרון הצבאי, פינוי הפצועים והחזיתות השונות

■ ינון שלום יתח i24NEWS, 3 דקות קריאה 3 דקות קריאה ■