שרון אלוני קוניו בכנסת: "אני סובלת מפוסט טראומה - למה אתם לא בצד שלנו?"

שורדת השבי שרון אלוני-קוניו, שבעלה דוד וגיסה אריאל מוחזקים עדיין בשבי החמאס, הגיעה היום (שלישי) יחד עם משפחות חטופים נוספות לוועדת חוץ וביטחון. מדבריה לח"כים: "למה לא דנים רק באיך מחזירים את החטופים? עצוב לי שאתם לא מסתכלים על החטופים והמשפחות. אני חיה בפחדים וכמעט לא יוצאת מהבית, אני סובלת מפוסט טראומה וטראומה מתמשכת".

עוד אמרה בכעס כי "לצה"ל יש קשר ישיר לשבעה באוקטובר. אני רוצה לשאול: מה למדת מזה? כשחמאס דיברו על עסקה חלקית רציתם מלאה, עכשיו כשמדברים על מלאה אתם רק עוסקים בלחימה בעזה. בעלי סובל שם, יש לו ילדות בבית שצריכות אותו. למה לא שומעים מכם? למה אתם לא בצד שלנו? בגלל שזה לא הבן שלכם? כמה אשקר לבנות שלי שעוד רגע זה קורה כשאף אחד לא מבטיח לי שלא יחזור בארון... זה בושה שאין לכם טיפת רחמים, לא עלינו ולא עליהם".

שורד השבי יאיר הורן, שאחיו איתן נמצא עדיין בשבי החמאס, אמר בוועדה: "אם שוחררתי בעסקה כנראה שזו הדרך הכי נכונה לשחרר את שאר החטופים".

"אני כבר כמה ימים לא ישן טוב, הלב שלי שבור ממה שקרה אתמול, גם הפיגוע, גם החיילים שנפלו, ואנחנו יושבים פה וחושבים על כולם".

עוד הוסיף וסיפר חוויות קשות מתקופתו בשבי, ברקע היערכות צה"ל להרחבת המבצע בעיר עזה: "אני זוכר שהיינו פעם אחת במקום שנראה כמו מרתף כל שהוא. היינו קבוצה של חטופים, היה שם איזה נוהל שנהיה בשקט. אנחנו שומעים את ההפצצות וזה התחיל להתקרב עד כדי כך שנפל טיל כמה מטרים מאיתנו. התחלנו לרוץ בתוך המנהרה, והיא כמעט קרסה עלינו. היינו לא מעט שם, בדרך התחלנו להתפצל, מי שיכל לרוץ יותר מהר - רץ יותר מהר".

"הייתי עם אחי איתן, הוא לא בן אדם קטן ולא ספורטיבי. היה צריך לרוץ כי יש גזים רעילים שמתפזרים במנהרה ואסור היה לנשום". הוא פרץ בבכי והמשיך: "תוך כדי ריצה איתן התיישב ואומר לי "תשאיר אותי פה". הוא האח הקטן שלי - לא אוותר עליו. התחלתי למשוך אותו מהזרוע ורצנו לכיוון שהמחבל אמר לנו. הייתי צריך גם לסמוך על הבן אדם שחטף אותי מהבית... תוך כדי שאני מנסה לסחוב את אחי כי למדתי בישראל שלא משאירים אף אחד מאחור".

"עברו מעל 700 יום ועוברים תאריכים, ימי הולדת וחיים. אני מזמין את מקבלי ההחלטות לשבת בערב ראש השנה איתי ועם אמא שלי ואחי עמוס. מדינת ישראל ועם ישראל במצוקה, בשביל להשתקם צריך להפסיק את המלחמה, להחזיר את החטופים ולחזור להיות קרובים".