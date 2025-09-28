דור המילואים: הלוחמים שמתייצבים גם אחרי חודשים מחוץ לבית
בשיאו של הגיוס הנרחב ביותר מתחילת המלחמה, יצאנו ללוות את שגרת החיים של משפחות וחיילי המילואים - שהפכו שקופים למדי • על השאלות הקשות שהם שומעים מהמשפחה ומהחברים, ולמה הם בכל זאת מגיעים? • צפו
אוריה קשתכתב צפון
1 דקות קריאה
דור המילואים: בשיאו של הגיוס הנרחב ביותר מתחילת המלחמה, יצאנו ללוות את שגרת החיים של משפחות וחיילי המילואים - שהפכו שקופים למדי.
הערב - בפרק הראשון: הלוחמים שעדיין מתייצבים, גם אחרי מאות ימים מחוץ לבית, השאלות הקשות שהם שומעים מהמשפחה ומהחברים, ולמה הם בכל זאת מגיעים?
