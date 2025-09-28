דור המילואים: הלוחמים שמתייצבים גם אחרי חודשים מחוץ לבית

דור המילואים: בשיאו של הגיוס הנרחב ביותר מתחילת המלחמה, יצאנו ללוות את שגרת החיים של משפחות וחיילי המילואים - שהפכו שקופים למדי.

הערב - בפרק הראשון: הלוחמים שעדיין מתייצבים, גם אחרי מאות ימים מחוץ לבית, השאלות הקשות שהם שומעים מהמשפחה ומהחברים, ולמה הם בכל זאת מגיעים?

צפו בכתבה המלאה בתחילת העמוד