כך הפך מבצע של צה"ל לכלי של טרור פסיכולוגי בידי חמאס

שיחות הוידאו למשפחות החטופים ביום שחרורם התבצעו באמצעות כרטיסי סים ישראלים, שמערכת הביטחון פיזרה בעצמה • אלו הוטלו בריכוזי חטופים פוטנציאליים - כדי לקבל פרטי מידע מעזתים על שבויים ונעדרים

ינון שלום יתח ■ כתב צבאי 
הטלפונים מחמאס - פרטים חדשים על המתקפה הפסיכולוגית

מבצע ה"סימים" הישראלי - שהפך לטרור פסיכולוגי של חמאס: שיחות הוידאו למשפחות החטופים בבוקר השחרור כחלק מטרור פסיכולוגי - נעשו באמצעות כרטיסי סים ישראליים שמערכת הביטחון פיזרה בעצמה. 

במהלך המלחמה, בצה"ל החליטו להטיל סימים רבים בריכוזי חטופים פוטנציאליים - כדי לקבל פרטי מידע מעזתים על שבויים ונעדרים שנמצאים במרחב. במגבלות ביטחון המידע - לא ניתן לקבוע את מידת ההצלחה של המבצע הישראלי, אבל חמאס אסף את כרטיסי הסים והחליט להוציא לפועל מתקפת נגד: טרור פסיכולוגי על גבי הסימים הישראליים. 

עינב צנגאוקר שוחחה לראשונה עם בנה: "אתה בא הביתה חיים שלי אמא, אין מלחמה, נגמרבאדיבות המשפחה

בחמאס אספו את מספרי הטלפון של המשפחות - ביניהם של עינב צנגאוקר, סילביה קוניו ואחרים והדליקו את הסימים פרק זמן מסוים לפני. כך גם צה"ל ידע מראש על המהלך, והוא בטעות הודלף לתקשורת.

אמו של החטוף בר קופרשטיין בתום שיחת וידיאו איתובאדיבות המשפחה
