כך הפך מבצע של צה"ל לכלי של טרור פסיכולוגי בידי חמאס

מבצע ה"סימים" הישראלי - שהפך לטרור פסיכולוגי של חמאס: שיחות הוידאו למשפחות החטופים בבוקר השחרור כחלק מטרור פסיכולוגי - נעשו באמצעות כרטיסי סים ישראליים שמערכת הביטחון פיזרה בעצמה.

במהלך המלחמה, בצה"ל החליטו להטיל סימים רבים בריכוזי חטופים פוטנציאליים - כדי לקבל פרטי מידע מעזתים על שבויים ונעדרים שנמצאים במרחב. במגבלות ביטחון המידע - לא ניתן לקבוע את מידת ההצלחה של המבצע הישראלי, אבל חמאס אסף את כרטיסי הסים והחליט להוציא לפועל מתקפת נגד: טרור פסיכולוגי על גבי הסימים הישראליים.

באדיבות המשפחה

בחמאס אספו את מספרי הטלפון של המשפחות - ביניהם של עינב צנגאוקר, סילביה קוניו ואחרים והדליקו את הסימים פרק זמן מסוים לפני. כך גם צה"ל ידע מראש על המהלך, והוא בטעות הודלף לתקשורת.