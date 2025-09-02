קצין מוסד חשף בבית הנשיא: "במבצע לחיסול נסראללה סוכנים פעלו תחת אש בלב ביירות כדי להביא מודיעין"

מומלצים -

קצין מוסד חשף היום (שלישי) כי "במבצע לחיסול נסראללה סוכנים פעלו תחת אש בלב ביירות", זאת במהלך טקס קבלת פרס ביטחון ישראל בבית הנשיא יצחק הרצוג בירושלים.

ג', קצין גיוס והפעלת סוכנים במוסד, נשא דברים בשם הזוכים והזוכות בפרס, בהם אמר על המבצע: "מבצע זה נולד כאשר רעיון טכנולוגי שאפתני, שלא ניתן אלא לכנותו פנטזיה פגש באנשי הטכנולוגיה הטובים ביותר. בזכות שיתוף פעולה בין צה"ל, המוסד, מפא"ת, התעשיות הביטחוניות והאקדמיה, הפנטזיה הזו הפכה למציאות רבת השפעה. עם זאת, טכנולוגיה פורצת דרך אינה מספיקה בפני עצמה. נדרש מודיעין מדויק ויכולת מבצעית נועזת, לעיתים תוך סיכון חיים בלב מדינת אויב, כדי להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי".

"27 בספטמבר ייזכר כנקודת מפנה היסטורית, אשר חתמה עשרת ימי לחימה עצימה שתחילתם במבצע הביפרים. עשרה ימים בהם נשברה רוחו של ארגון הטרור ונפגעו אנושות יכולותיו הצבאיות. המבצעים הזוכים בפרס השנה ממחישים כתמיד את הערך המוסף של שילוב הזרועות בין הגופים השונים. עקרון השילוביות, השזור כחוט השני בכל המבצעים והפרויקטים, אינו רק רעיון, אלא מציאות חיה ונושמת איתה מנצחים מלחמות. אך אל לנו להתבשם בהצלחה. בעוד אנו חוגגים את הישגי העבר, בחדרי חדרים פועלים ללא לאות מוחות מבריקים, נחושים ויצירתיים, המכינים את המבצעים פורצי הדרך של המחר ומעצבים את ביטחונה של ישראל לדורות. גאווה גדולה למוסד, גאווה גדולה לקהיליית הביטחון, גאווה גדולה למדינת ישראל", סיכם.