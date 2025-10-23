חוסלו חוטפיהם של נועה ארגמני, אבינתן אור ואיתן מור

המחבלים האחראים לחטיפתם של נועה ארגמני, אבינתן אור ואיתן מור ממסיבת הנובה חוסלו, כך חשפו היום (חמישי) צה"ל ושב"כ.

לאחר פיענוח מודיעיני צה"ל ושב"כ חשפו כי שמונה מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני בשבעה באוקטובר חוסלו באופן ממוקד כאמור. ביניהם - מחבלים מרכזיים שעסקו ברצח ובחטיפה של אזרחים ישראלים.

ארבעה מהם הם מחבלים שאחראים לחטיפת אזרחים ישראלים ולהחזקת חטופים ישראלים בשבי, ומשוייכים לארגון הטרור חמאס. הראשון הוא המחבל אחמד אבראהים רגב שאער שאחראי לחטיפתם של נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה. השני הוא ⁠המחבל אחמד אבו מרחיל שאחראי לחטיפתו של אבינתן אור ממסיבת הנובה.

המחבל השלישי שחוסל הוא ערפאת דיב - שאחראי לחטיפתו של איתן מור ממסיבת הנובה ולהחזקתו בשבי. הרביעי הוא המחבל עודה עליאן אחמד כוארע שהחזיק בחטופים ישראלים בשבי.

דובר צה"ל

הארבעה האחרים שחוסלו כאמור הם מחבלים שפשטו לשטח ישראל והשתתפו בטבח הרצחני. הראשון הוא המחבל בכר מוגידה - פשט לשטח הארץ בשבעה באוקטובר ופרץ את גדר הגבול באמצעות טרקטור. השני הוא המחבל פראס גריר סוילם הדאף שפשט לקיבוץ כיסופים בשבעה באוקטובר. המחבל אברהים צאלח רגב בחית שפשט לשטח הארץ בשבעה באוקטובר הוא השלישי, והרביעי הוא המחבל מואיד מחמוד מחמד נופל שפשט לשטח הארץ בשבעה באוקטובר.

חפ"ק ניל"י הוקם בשב"כ יחד עם מודיעין פיקוד הדרום לאחר הטבח הרצחני, במטרה לחסל את כלל המחבלים שפשטו לשטח המדינה ביום הטבח. פעילותו מהווה נדבך מרכזי במאמץ להשיב ביטחון לתושבי העוטף.

פעילות החפ"ק מתמקדת בסגירת מעגלים מדויקים בין מודיעין, איסוף ותקיפות מבצעיות, כאשר עיקר המאמצים מתמקדים בזיהוי מחבלים שפשטו וחזרו לרצועת עזה לאחר החדירה, באיתור מקומות מסתורם ובביצוע תקיפות ממוקדות לחיסולם.

משפחותיהם של איתן מור ושל אבינתן אור מסרו בתגובה לחיסולים: "כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'". "שמענו ברגשות שמחים כי המחבלים שחטפו את איתן מור ואבינתן אור היקרים שלנו, חוסלו. אנחנו רוצים להודות לחיילי צה"ל הגיבורים ולשב"כ על החיסולים הללו. המחבלים השפלים והארורים שעדיין לא חוסלו צריכים לדעת שגם יומם יגיע, מי שבחר בדרך של טרור יקבל את אש הגיהנום, מי שרצח, חטף ואנס יקבל את נחת זרועו של צה"ל", מסרו.

עוד הוסיפו המשפחות כי "המחבלים הללו שחוסלו, כבר לא יחטפו, כבר לא ירצחו, וכבר לא יוכלו להשתחרר בעסקה הבאה כדי לחזור לרצוח, לאנוס, לשרוף ולחטוף ילדים וילדות". "היו ימים בהיסטוריה היהודית שאחרי אסונות הגשנו את הלחי השנייה - הימים הללו נגמרו. השבעה באוקטובר העיר את כולנו ואנחנו דורשים מהממשלה להמשיך בתקיפת אלו שחטפו, רצחו ואנסו. לא להניח לאף אחד לחמוק מהעונש שמגיע לו - מוות", הוסיפו.