"לא יכול לעמוד מנגד": שורדי שבי קוראים להשבתת המדינה

שורדי שבי קוראים לציבור בישראל: תשביתו מחר את המדינה ליום אחד. מטה משפחות החטופים פרסם הערב (שבת) סרטונים של רז ואוהד בן עמי, סשה טרופנוב ומיכל לובנוב אישתו של אלכס לובנוב שנרצח בשבי ברפיח. בקטעי הוידאו הם מבקשים לא לשכוח את החטופים שעודם שם, ולשבות להזהות איתם.

"הייתי בעזה, חוויתי את הזוועות", אמר שורד השבי סשה טרופנוב, ששוחרר בעיסקה לאחר 498 ימים. "הסרטונים שראינו זו רמה אחרת לגמרי - אני לא יכול לעמוד מנגד ולהסתכל על מה שהאחים שלי עוברים. אני מבקש מכם - בואו נעצור את המדינה, נחשוב איך אנחנו יוכלים לעזור להם לצאת משם. להשתתף בכאב שלהם ושל המשפחות".

מטה משפחות החטופים

שורדי השבי רז ואוהד בן עמי, שנחטפו יחד ושוחררו בנפרד בהפרש של קרוב לשנה, הצטרפו גם הם לקריאה, יחד עם מיכל לובנוב, אישתו של אלכס לובנוב שנרצח בשבי חמאס ברפיח בספטמבר 2024. "אחים שלי, האחים שלנו, עדיין שם. בואו נראה להם שהם לא לבד, נוכיח להם שאנחנו איתם. תצטרפו למאבק, תעצרו את הכל ליום אחד".

מטה משפחות החטופים

מטה משפחות החטופים ופורום משפחות חללי השבעה באוקטובר הכריזו בתחילת השבוע על השבתה של המשק ליום אחד מחר (ביום ראשון), בשל החלטת הקבינט לפתוח בפעולה רחבה לכיבוש רצועת עזה.

בתוך שעות בודדות מרגע ההכרזה, מאות חברות פרטיות הודיעו על הצטרפות לעצירת המשק, לצד אלפי אזרחים שכבר הודיעו כי ייקחו יום חופש. במקביל: בתוך שלוש שעות, בהתגייסות חסרת תקדים, הציבור תרם 500 אלף שקלים למהלך.

מטה משפחות החטופים

בהמשך הודיעו גם ראשי אוניברסיטאות, בהן העברית בירושלים, תל אביב, רייכמן ונוספות, על הצטרפות ליום השבית. גם התאחדות התעשיינים פנתה באמצעות איגרת של נשיא ההתאחדות, ד"ר רון תומר, לכלל חברות התעשייה וההייטק החברות בה והביעה תמיכה באישור חופש לעובדים המעוניינים להשתתף באירועים למען שחרור החטופים שיתקיימו ברחבי הארץ.

ההסתדרות ובכירי המעסיקים החליטו שלא להצטרף ליום השביתה, אך בתום פגישה בין נציגים מהמטה עם יו"ר ארגון העובדים, ארנון בר דוד, ועם בכירי המגזר העסקי הוחלט על תמיכה בגילוי סולידריות מצד עובדות ועובדים. בארגון קראו למעסיקים לאפשר למי שמעוניינים לקחת חלק בפעולות המחאה.