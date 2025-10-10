חשיפת i24NEWS: זה הסעיף הדרמטי שישראל התעקשה לכלול במסגרת ההסכם

במהלך שיחות המשא ומתן, ישראל התעקשה שלא תיכנס לרצועה סחורה שמיועדת לשיקום עזה - עד שאחרון החטופים יחזור, כך חשף היום (שישי) כתבנו הצבאי, ינון שלום יתח.

על פי ההסכם שנחתם, הסיוע ההומניטרי ייכנס בהתאם למתווה שנקבע בינואר 2025 - ובתמורה לשחרור כלל החטופים. המשמעות: כ-600 משאיות סיוע מדי שבוע יובילו לרצועה מזון וציוד בסיסי לייצוב המצב התזונתי, לצד גז לבישול ודלק המיועד לבתי חולים ולתשתיות חיוניות.

במהלך הדיונים דחתה ישראל בתקיפות ניסיונות לכלול בשלב הראשון גם חומרי בנייה, מלט, טרקטורים וחומרים דו־שימושיים, והבהירה: "עד שאחרון החטופים לא ישוב - לא ייכנס ציוד שיקום לעזה".

מאחורי הקלעים, מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש), האלוף רסאן עליאן, הוזעק השבוע לפסגה בשארם א-שייח על מנת לעגן את הסעיף המדובר בהסכם, ולהציג בפני השותפים כי המצב ההומניטרי ברצועה מאפשר את יישום שלב א’ - עד להשלמת שחרור החטופים, החיים והחללים.

