"מפונים נדרשו להתקשר לבד לבתי המלון": מבקר המדינה על הכשלים בניהול העורף במבצע "עם כלביא"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (רביעי) דו"ח חריף על התנהלות רשויות המדינה בעורף במהלך מבצע "עם כלביא". הדו"ח מצביע על היעדר גורם מתכלל, כאוס בטיפול במפונים, ופערים משמעותיים במתן פיצויים לנפגעי ירי הטילים מאיראן.

לפי הדו"ח, לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה התקבלו כ-700 תלונות בזמן המבצע ולאחריו - רובן על תקינות מקלטים ומרחבים מוגנים, ועל פיצויים לנפגעים. כ-52% מהתלונות טופלו ותוקנו, אך המבקר מציין כי "הממשלה הייתה מודעת למבצע ההולך ונרקם, וראוי היה להיערך מראש גם להיבטים האזרחיים".

במהלך סיורים שערך המבקר עם צוותו ברשויות המקומיות עלה כי לא היה גורם ממשלתי אחראי על פינוי תושבים. ראשי רשויות סיפרו כי נאלצו להתקשר באופן עצמאי עם בתי מלון - מה שיצר פערים של עד פי שלושה במחירים בין רשות לרשות. בנוסף, לא הוגדרו קריטריונים אחידים לגבי מיקום, תעריף או תנאי הפינוי.

עוד עולה כי מאז תחילת המבצע הוגשו 52,183 תביעות לפיצוי בגין נזקים - מרביתם לנזקי מבנים. רשות המסים הציבה עמדות מידע בבתי מלון, אך התקבלו תלונות על קושי במידע זמין וברור לציבור.

הדו"ח הנוכחי מצטרף לדו"ח נוסף שפרסם המבקר בשבוע שעבר, על כשלי הממשלה בניהול ההיבטים האזרחיים במלחמת "חרבות ברזל".

מבקר המדינה אנגלמן סיכם: "על ראש הממשלה והשרים לפעול להסדרת הטיפול באזרחי ישראל בעת חירום. הפערים שעלו מחייבים טיפול שורש במערך ניהול העורף".