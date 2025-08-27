קרב הגרסאות על התקרית בח'אן יונס: פרטים חדשים מהתחקיר

מומלצים -

תקרית הירי בבית החולים בח'אן יונס בתחילת השבוע ממשיכה לעורר תגובות סוערות ברחבי העולם. כתבנו אבישי גרינצייג חשף היום (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי פרטים חדשים מתחקיר האירוע.

ל-i24NEWS נודע בין היתר, כי המטרה היתה לא רק המצלמות, אלא גם המחבלים שמתפעלים אותן, ולכן הירי בוצע ביום, כדי לפגוע בשתי המטרות. היה אישור לתקוף את המחבלים, כלומר מטרת הירי הייתה להרוג את המחבלים. כמו כן, חלק מהמחבלים השתתפו בטבח 7 באוקטובר.

באוגדה אישרו רק הפעלת רחפן מתאבד כדי לפגוע ולהרוג, בפועל הירי בוצע באמצעות ארבעה פגזים. לאחר ירי של שני פגזים: טנק נוסף ירה עוד שני פגזים, כי הראשון דיווח שייתכן שפספס. הטנק השני לא ראה את ההתקהלות מכיוון ולא כל דבר שרואים במצלמה רואים בכוונת הטנק.

כוחות גולני סברו שהנזק האגבי של פגז חלול יהיה זהה לרחפן מתאבד ולכן השתמשו בזה. בין ההרוגים: עשרה פעילי חמאס (לא כולם פעילים צבאיים), שני פעילי ג'יהאד איסלאמי, שבעה ללא שיוך לפעילות טרור. יש חילופי גרסאות בין האוגדה לבין גולני, האם נאמר להם בפירוש שאין היתר לשימוש בפגז.

צפו בדיווח המלא של הפרשן לענייני משפט אבישי גרינצייג