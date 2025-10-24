אלון אהל מתקבל בתשואות בדרך לביתו: "עשינו את זה, ניצחנו"

כשבוע וחצי לאחר ששב משבי חמאס: אלון אהל שוחרר היום (שישי) מבית החולים בילינסון וחזר לביתו בלבון - כשבדרך חיכתה לו קבלת פנים מרגשת.

"תודה רבה לכל עם ישראל שתמך במשפחה שלי ועשה הכל כדי להוציא אותי מהשבי עכשיו אני חוזר לבית שלי בצפון, להתחיל תהליך של שיקום ובנייה עצמית כדי שאוכל להמשיך בחיים שלי ולכבוש את כל המטרות שלי, את כל הדברים שאני רוצה לעשות בחיים", אמר אלון כשיצא מבית החולים.

לפי סעיף 27א׳

"תודה רבה לכל עם ישראל שתמך במשפחה שלי ועשה הכל כדי להוציא אותי מהשבי", אמר אלון. אימו, עידית אהל, הוסיפה: "תודה על כל התמיכה במהלך כל השנתיים האחרונות. אנחנו כל כך שמחים לקבל את אלוני שלנו בחזרה ואנחנו מוקירים תודה לעם ישראל".

לפי סעיף 27א'

קובי אהל, אביו של אלון: "אנחנו יוצאים למסע חדש, הפעם למסע טוב לחזרה של כולנו להמשך החיים, להמשך עשייה שמחברת ומאחדת בין כולנו. מפה אנחנו רואים רק טוב".