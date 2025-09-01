צה"ל חיסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה | עדכונים שוטפים

הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיים אמש ארך 6 שעות ועסק בכניסה לעיר עזה

הצבא הציג את התוכניות לשרים. במהלך הדיון עלתה בקשה להצביע על עסקה חלקית, ראש הממשלה אמר שאין צורך בהצבעה שכזו כי זה לא על הפרק וכי צריך למוטט את החמאס. למרות שלא הייתה הצבעה היה רוב בקרב השרים בדיון - שלא צריך ללכת לעסקה חלקית (נדב אלימלך)

