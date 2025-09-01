צה"ל חיסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה | עדכונים שוטפים
המחבל זוהה באתר משמעותי של הארגון שהותקף אתמול במרחב נבטיה שבדרום לבנון • בתקשורת הפלסטינית מדווחים כי חמישה בני אדם נהרגו במהלך הלילה בתקיפות ברחבי רצועת עזה • כל העדכונים מהיום ה-696 למלחמה
היום ה-696 למלחמה: צה"ל הודיע הבוקר (שני) כי אתמול תקף וחיסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון. בתקשורת הפלסטינית מדווחים כי חמישה בני אדם נהרגו במהלך הלילה בתקיפות ברחבי רצועת עזה.
פעילות חטיבת כפיר בחאן יונס: חיסול עשרות מחבלים והשמדת תוואים תת-קרקעיים באורך מצטבר של כ-8 קילומטרים
במסגרת הפעילות, חוסלו עשרות מחבלים בהיתקלויות פנים אל פנים ובשיתוף פעולה עם חיל האוויר. חלק מן המחבלים שחוסלו על-ידי הכוחות לקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר
מפקד פיקוד הצפון ביקר בבית הספר "מצודות" בקריית שמונה, בפעם הראשונה בו נפתחים שעריו מאז תחילת המלחמה: "הישגי הכוחות מאז תחילת המלחמה ופעילותם הנמשכת ברגעים אלו, מאפשרים את החזרה לשגרה ופתיחת שנת הלימודים היום, מתרגש לראות את הילדים בבתי הספר חוזרים לכיתות הלימוד"
תנועת הביטחוניסטים קוראת לממשלת ישראל "אפשרו לאלתר כניסת המשט לעזה, והתנו זאת בחזרת הספינות חזרה לנמלי המוצא עם פליטים המבקשים לצאת מהרצועה. זהו הצעד המוסרי המתבקש והנכון למדינת ישראל" (ינון שלום יתח)
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי השתתף בטקס תלמידי כיתה א' בבית הספר במועצה האזורית אשכול: "אנשים רעים ניסו לעצור אתכם מלהיות ביום המשמעותי הזה - לא משנה כמה ינסו לעצור אתכם אתם עומדים וממשיכים" (ארנולד נטייב)
הקבינט המדיני-ביטחוני שהתקיים אמש ארך 6 שעות ועסק בכניסה לעיר עזה
הצבא הציג את התוכניות לשרים. במהלך הדיון עלתה בקשה להצביע על עסקה חלקית, ראש הממשלה אמר שאין צורך בהצבעה שכזו כי זה לא על הפרק וכי צריך למוטט את החמאס. למרות שלא הייתה הצבעה היה רוב בקרב השרים בדיון - שלא צריך ללכת לעסקה חלקית (נדב אלימלך)
צה"ל תקף וחיסל אתמול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה. המחבל זוהה באתר משמעותי של הארגון שהותקף אתמול במרחב נבטיה שבדרום לבנון. פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון
בתקשורת הפלסטינית מדווחים: 5 בני אדם נהרגו במהלך הלילה בתקיפות ברחבי הרצועה (לינה עבד)
דיווח בתקשורת הפלסטינית: ירי ארטילרי לעבר שכונת אל-אמל, מערבית לח'אן יונס, בדרום רצועת עזה. עוד מדווחים על תקיפה בשכונת טלבאני, מזרחית לדיר אל-בלח, במרכז רצועת עזה (לינה עבד)