צה"ל: יורט טיל ששוגר מתימן | עדכונים שוטפים

בעקבות הירי הופעלו אזעקות בדרום הנגב ובערבה • דיווחים פלסטיניים: צה"ל פתח בגל תקיפות במרכז הרצועה ובעיר עזה

i24NEWS
1 דקות קריאה
אזעקות בדרום הנגב ובערבה
אזעקות בדרום הנגב ובערבהמערכת צופר

היום ה-706 למלחמה: צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי יירט טיל בליסטי ששוגר מתימן. בעקבות הירי, הופעלו אזעקות בדרום הנגב ובערבה. דיווחים פלסטיניים: חיל האוויר פתח בגל תקיפות במרכז הרצועה ובעיר עזה.

צה"ל על האזעקות בדרום הנגב והערבה: חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן (ינון שלום יתח)

אזעקות הופעלו בדרום הנגב ובערבה בשל שיגור טיל בליסטי מתימן

דיווחים פלסטיניים: חיל האוויר פתח בגל תקיפות במרכז הרצועה ובעיר עזה

