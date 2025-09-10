צה"ל: יורט טיל ששוגר מתימן | עדכונים שוטפים
בעקבות הירי הופעלו אזעקות בדרום הנגב ובערבה • דיווחים פלסטיניים: צה"ל פתח בגל תקיפות במרכז הרצועה ובעיר עזה
i24NEWS
1 דקות קריאה
היום ה-706 למלחמה: צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי יירט טיל בליסטי ששוגר מתימן. בעקבות הירי, הופעלו אזעקות בדרום הנגב ובערבה. דיווחים פלסטיניים: חיל האוויר פתח בגל תקיפות במרכז הרצועה ובעיר עזה.
צה"ל על האזעקות בדרום הנגב והערבה: חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן (ינון שלום יתח)
אזעקות הופעלו בדרום הנגב ובערבה בשל שיגור טיל בליסטי מתימן
דיווחים פלסטיניים: חיל האוויר פתח בגל תקיפות במרכז הרצועה ובעיר עזה
