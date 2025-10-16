שגית מור, תושבת כפר עזה בטקס הזיכרון בקיבוץ: "אי שם עמוק בתוך תוכנו, טמונים קולות וזכרונות

מראות רבים שכבר שכחנו, ספרי פלאים ומנגינות. נולדתי בכפר עזה ועזבתי את הקיבוץ לאחר הלימודים. אבל הקיבוץ מעולם לא עזב אותי ואני לא באמת עזבתי אותו. אני מכפר עזה, תמיד. קודם כל. קולות, מראות, זכרונות וסיפורי פלאים מחיי בקיבוץ ליוו אותי תמיד - כל מפגש של קבוצת 'צבר' היה תמיד אוסף של סיפורים בלתי אפשריים, עם אורי ואביב שמובילים אותנו בין אגדות מומצאות והרפתקאות אמיתיות".

"מקום מוכר ובטח במובן העמוק של המילה, ואז הגיע 7 באוקטובר. בוקר קשה ומורט עצבים. כל איבר ורכיב אחר בגוף ובלב מכווץ וכאוב. הקיבוץ שהזכרנו הפך לזירת טבח, טראומה, שכול ואובדן. את עוצמות הכאב והאובדן בימים האלה לא נשכח לעולם. מחכים לעוד שמות חללים וחטופים, מחברים את כל מי שפוגשים, בוכים ביחד. מתקשים להאמין"