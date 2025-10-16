יום הזיכרון ל-7/10: דגלי הלאום בכנסת הורדו לחצי התורן
ברחבת הכנסת הורדו דגלי הלאום לחצי התורן לזכרם של החללים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל • טקס אזכרה ממלכתי בהשתתפות נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון יתקיים בהר הרצל
יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל מצויין היום (חמישי) ברחבי הארץ. כנסת ישראל תציין גם היא את האירועים.
בשעה 09:00, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הדליק נר זיכרון לזכרם של החללים והנרצחים. לאחר מכן, ברחבת הכנסת הורדו דגלי הלאום לחצי התורן, במעמד יושב-ראש הכנסת, מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי ובליווי משמר הכבוד של לוחמי משמר הכנסת.
בשעה 11:00 ישתתף יו"ר הכנסת בטקס האזכרה לחללי מלחמת חרבות ברזל וטבח 7 באוקטובר שיתקיים בהיכל הזיכרון שבהר הרצל, ובשעה 14:00 ישתתף יו"ר הכנסת בטקס האזכרה הממלכתי לנרצחים שיתקיים באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה.
במקביל לאלו, בשעה 09:45 יתקיים טקס אזכרה לזכר חללי מלחמת "חרבות ברזל" במעמד: ראשי המדינה, ראשי מערכת הביטחון בחלקת גדולי האומה שבהר הרצל ירושלים. בשעה 10:00 יתקיים טקס בנוכחות קהילת כפר עזה לזכר 64 חברי וחברות הקיבוץ בבית העלמין שבקיבוץ. בשעה 14:00 יתקיים טקס אזכרה ממלכתי בהשתתפות נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון בהר הרצל.
שגית מור, תושבת כפר עזה בטקס הזיכרון בקיבוץ: "אי שם עמוק בתוך תוכנו, טמונים קולות וזכרונות
מראות רבים שכבר שכחנו, ספרי פלאים ומנגינות. נולדתי בכפר עזה ועזבתי את הקיבוץ לאחר הלימודים. אבל הקיבוץ מעולם לא עזב אותי ואני לא באמת עזבתי אותו. אני מכפר עזה, תמיד. קודם כל. קולות, מראות, זכרונות וסיפורי פלאים מחיי בקיבוץ ליוו אותי תמיד - כל מפגש של קבוצת 'צבר' היה תמיד אוסף של סיפורים בלתי אפשריים, עם אורי ואביב שמובילים אותנו בין אגדות מומצאות והרפתקאות אמיתיות".
"מקום מוכר ובטח במובן העמוק של המילה, ואז הגיע 7 באוקטובר. בוקר קשה ומורט עצבים. כל איבר ורכיב אחר בגוף ובלב מכווץ וכאוב. הקיבוץ שהזכרנו הפך לזירת טבח, טראומה, שכול ואובדן. את עוצמות הכאב והאובדן בימים האלה לא נשכח לעולם. מחכים לעוד שמות חללים וחטופים, מחברים את כל מי שפוגשים, בוכים ביחד. מתקשים להאמין"
שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה לרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, לקבל את המלצותיו בנושא הענקת עיטור הגבורה לציון מעשי גבורה, עוז ומופת יוצאי דופן של חיילים או של יחידות צבאיות, שבאו לידי ביטוי במהלך מלחמת "חרבות ברזל" מאז אירועי ה-7 באוקטובר
הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: "ביום הזה, אנחנו מיישירים את מבטינו אל מול הכישלון של השבעה באוקטובר ומביטים קדימה לעתידנו. אנחנו מרכינים ראש בפני האזרחים, המפקדים והלוחמים שחרפו נפשם בגבורה. המחויבות שלנו היא להמשיך וללוות את המשפחות השכולות, הלוחמים, הפצועים בגוף ובנפש, וכן את שורדי השבי. בנוסף, לא ננוח ולא נשקוט עד שנחזיר את אחרון החללים החטופים, זהו צו מוסרי עבורנו.
"מתוך מחויבותינו, ביצענו תחקירים לקרבות והצגנו אותם לקהילות. אנחנו ממשיכים ללמוד, לבחון ולהטמיע את הלקחים. צה״ל לא יחזור על טעויות העבר. מתוך השבר והאובדן, צמחו גם סיפורי גבורה רבים, שעלינו להוקיר, ועל כן אנחנו נקים את ועדת הצל״שים.
"בזכות הלחימה העיקשת של כלל המפקדים והלוחמים, הגענו להישגים גדולים שהובילו אותנו למצב הקיים ולעמדה של כוח; אנחנו יושבים בשטחים שולטים שמאפשרים לנו לחזור ללחימה בכל רגע, אם נידרש לכך. המערכה עדיין לא הסתיימה - אנו נכונים לעוד אתגרים רבים. מחובתו של צה״ל לצאת מהשנתיים האחרונות לכיוון של צמיחה, התחדשות ותקווה"