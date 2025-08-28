תחת פיקוח אמריקני: שני מרכזי סיוע הומניטרי חדשים יוקמו בדרום רצועת עזה | צפו בתיעוד

מומלצים -

דובר צה"ל פרסם היום (חמישי) בימים הקרובים יושלמו העבודות להקמת שני מרכזי חלוקת מזון וסיוע הומניטרי נוספים בדרום רצועת עזה, שיחליפו את המתחם הקיים בשכונת תל אל סולטן. בכך יופעלו בסך הכל חמישה מרכזים באזור, במטרה לשפר את המענה ולשמור על בטיחות התושבים.

הקמת המרכזים מתבצעת בחודשים האחרונים בהובלת הדרג המדיני ובתיאום עם פיקוד הדרום בצה"ל ומתפ"ש, ובשיתוף עם הממשל האמריקאי והקרן האמריקאית הפועלת ברצועה.

מאז סוף מאי חולקו דרך ארבעת מרכזי החלוקה הקיימים יותר מ-2.3 מיליון חבילות מזון שבועיות. צה"ל ומתפ"ש ממשיכים לאפשר חלוקת סיוע הומניטרי סדורה תוך נקיטת צעדים כדי למנוע שהסיוע יגיע לידי חמאס.