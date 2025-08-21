"העיר עזה תיראה כמו בית חאנון": ההבטחה של כ"ץ

מומלצים -

שר הביטחון ישראל כץ נפגש אמש (רביעי) לעמלה משעה וחצי עם רבנים בכירים בציונות הדתית מארגון רבני תורת הארץ הטובה. הוא דן איתם על המשך הלחימה והבטיח: "העיר עזה תיראה כמו בית חאנון". הרבנים חיזקו אותו על פתיחת מבצע מרכבות גדעון השני.

מלשכת שר הביטחון נמסר כי הרבנים קראו לעשות כל מה שניתן כדי להכריע במערכה. השר הבהיר לנוכחים כי במהלך ביקורו בפיקוד הדרום הוא הדגיש את המחויבות להשלמת המערכה. עוד הוא הדגיש כי פעילות צה"ל תיעשה באופן המירבי, במטרה להשיב את כל החטופים ולהגיע להכרעה משמעותית ואסטרטגית שתפגע בארגון הטרור חמאס. לדבריו, "נעשים כל המאמצים לשמירה על חיי החטופים המוחזקים בעזה".

סוגייה נוספת שהטרידה את הרבנים היא שירות הנשים בצה"ל. לדבריהם, הגיעו אליהם עדויות רבות העוסקות באי-קיום פקודת השירות המשותף בזמן המלחמה. והם הביעו חשש לפגיעה ברף האימונים והמקצועיות "רק כדי לייצר שילוב". בנוסף, הרבנים הביעו את דאגתם מהמגמה בצה"ל לעודד גיוס בנות דתיות.

הפגישה עסקה גם במקרי הירי לעבר נערי גבעות, כאשר הרבנים הדגישו כי צריכה להיות הנחיה גורפת לאיסור שימוש בנשק לעבר יהודים. השר כ"ץ הודיע בתגובה כי הוא יכנס דיון עם גורמי המקצוע בנוגע לפקודת ונהלי השירות. הוא הדגיש את המחויבות לציבור הדתי לאומי שלוקח חלק משמעותי בצה"ל.

זו הפגישה השנייה שמקיימת "ועדת ההתיישבות" של ארגון רבני תורת הארץ הטובה עם שר הביטחון. בארגון הדגישו כי הקשר בין הרבנים לשר הוא קשר מוצלח ומשמעותי, ולדבריהם "דלתו של השר פתוחה בפני הרבנים וההתיישבות".

יחד עם השר השתתף בפגישה יועצו אל"מ נעם ארבלי, והפרויקטור לעניין נוער הגבעות אביחי תנעמי. מרבני הארץ הטובה השתתפו הרב איתן איזמן, הרב אליקים לבנון והרב שמואל אליהו, ומרבני בנימין הרב עזריה אריאל, הרב יאיר פרנק, הרב ינון קליין והרב אריאל בראלי.