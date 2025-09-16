אחרי הדיווחים על התנגדותו לפעולה בעזה, הרמטכ"ל לא מכחיש: "הסיכונים הוצגו לדרג המדיני"

מומלצים -

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיב הערב (שלישי) לדיווחים על התנגדותו לפעולה בעיר עזה: "כמפקדו של הצבא, מחובתי להציג לפני כל פעולה את כלל המשמעויות הביטחוניות האפשריות. כלל הסיכונים וההזדמנויות הוצגו בפני הדרג המדיני בבהירות ובמקצועיות". בכך, למעשה הוא אינו מכחיש את הסתייגותו מהכיוון הצבאי של מבצע "מרכבות ב'".

עוד אמר הרמטכ"ל: "צה"ל הוא צבא העם, זה מקור כוחו. כעת, אנו מעמיקים את ההישג שיאפשר לקרב את סיום המלחמה - החזרת חטופינו זו מטרת מלחמה ומחויבות לאומית ומוסרית. גם בימים אלה, כשעם ישראל עתיד להתכנס סביב שולחן החג, חיילינו מוצבים בהגנה ובהתקפה מתוך שליחות ומחויבות עמוקה לעם - אחדות ורעות שאין להם תחליף".

בפתח דבריו ציין הרמטכ"ל: "ביממה האחרונה לאחר דיונים מקיפים עם הדרג המדיני, צה"ל

מעמיק באופן משמעותי את הפעולה בעיר עזה. אנו פועלים בעומק השטח, בשילוב של כוחות

יבשתיים, אש מדויקת ומודיעין איכותי. מטרתנו להעמיק את הפגיעה בחמאס עד להכרעתו".

"כל פעולותינו מבוצעות על פי תוכנית סדורה, כשלעינינו שחרור החטופים והכרעת חמאס. חמאס מוכה וחבול, הכרענו את עיקר כוחו הצבאי, וכעת אנו מעמיקים את ההישג שיאפשר לקרב את סיום המלחמה".

זמיר ביקש להדגיש כי החזרת החטופים היא מטרת מלחמה ומחויבות לאומית ומוסרית. "גייסנו לטובת

המערכה אלפי חיילי מילואים והם פועלים לצד הכוחות הסדירים. אני מבקש להביע את הערכתי

העמוקה להם ולמשפחותיהם, הנושאים במשא הכבד. הם חוד החנית של צה“ל והערובה לביטחונה

של מדינת ישראל. הם יוצאים לבצע את שליחותם מתוך מסירות, מקצועיות ואחריות", הוסיף.

לדבריו, מאז 7 באוקטובר, השתנתה התפיסה המבצעית לחלוטין. בתוך כך מנה את ההישגים שהיו בשיתוף כלל זרועות הביטחון, ובהם חיסלנו את רוב מנהיגות החמאס, פגיעה בציר האיראני והסרת איומים קיומיים (הגרעין האיראני) במסגרת מבצע "עם כלביא".

"צה"ל פועל לפי הדין הבין-לאומי, אנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע פגיעה באזרחים"

לבסוף, ביקש הרמטכ"ל לחזק את חיילי צה"ל שנלחמים בחזיתות השונות. "אזרחי ישראל, ראש השנה בפתח. גם בימים אלה, כשעם ישראל עתיד להתכנס סביב שולחן החג, חיילינו מוצבים בחזית ומעבר לקווי אויב - בהגנה ובהתקפה. הם עושים זאת מתוך תחושת שליחות ומחויבות עמוקה לעם. כמי שנמצא איתם כמעט מדי יום בשטח, אני יכול לומר שהם עושים את זה גם מתוך אחדות ורעות שאין להן תחליף. לא נשכח לרגע את אלו שאינם איתנו ואת המשפחות השכולות, אשר שילמו את המחיר היקר מכל. צה"ל ומדינת ישראל כולה מרכינים את ראשם אל מול הקרבתם. נמשיך לתמוך ולל וות את פצועינו בתהליך שיקומם", סיכם.