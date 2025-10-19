בתום זיהוי: רונן אנגל הוא אחד החללים שהושבו הלילה לישראל

במכון לרפואה משפטית זוהה היום (ראשון) החלל רונן אנגל, שהושב הלילה יחד עם חלל חטוף נוסף. בכך, ירד מניין החללים החטופים המוחזקים בידי ארגון הטרור חמאס ל-16. הוא הותיר אחריו את אשתו קרינה, את ילדיו טום, מיקה ויובל ואת אחיו דני. קרינה, מיקה ויובל נחטפו גם הן לעזה ב-7.10 ושוחררו בעסקה הראשונה בנובמבר 2023.

רונן אנגל ז"ל, חבר קיבוץ ניר עוז, נולד וגדל בתל אביב, אך ב-2010 החליט להחליף את הנוף העירוני בשדות הנגב המערבי ולגדל את ילדיו בקיבוץ. הוא התנדב כחובש במד"א, היה אוהב הטבע והאדמה, שעבר בכל שבילי הארץ בטיולי אופנועים.

לרונן הייתה נפש של אומן - בין אם כצלם מוכשר שהתבונן על העולם מזווית ייחודית, או כששיפץ גרוטאות והעניק להן חיים חדשים, נהג לומר: "זבל של מישהו אחד הופך לאוצר אצל מישהו אחר". לפני כמה שנים קיעקע על הזרוע משפט נוסף שהיה דרך חיים עבורו: "Always look on the bright side of life". רונן נפל בעת שהגן על משפחתו מפני מחבלים שנכנסו לביתם ונחטף.

אחיו של החלל רונן אנגל שוחח הבוקר עם טליה כהן ב"חדר החדשות" של i24NEWS וסיפר על ההקלה שבהשבת גופתו מהשבי. "רונן היה אופנוען ואיש של אנשים ויש לו מלא חברים ולכבודו הלוויה תהיה משולבת במסע אופנועים". את אחיו תיאר: "תנסי להיזכר בבחור הכי שובב והכי משוגע שהיה לך בשכבה שכולם ידעו מי הוא, אי-אפשר היה להתעלם ואף אחד לא היה יכול באמת לכעוס עליו כי הוא היה מחייך. ככה הוא היה כל החיים".

i24NEWS

ממטה משפחות החטופים נמסר: "מחבקים בשעה זו את משפחת אנגל אשר יקירה רונן ז"ל הושב אתמול לישראל לקבורה ראויה. לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של רונן ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת אחרון החטופים".

כזכור, במהלך סוף השבוע הושב החלל החטוף אליהו מרגלית שנרצח בשבעה באוקטובר ונחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר. מרגילת, תושב ניר עוז, כונה בפי כולם "צ'רצ'יל", הגיע לקיבוץ עם גרעין נח"ל של השומר הצעיר. הוא היה בוקר בנשמתו, ובמשך שנים רבות ניהל את ענף הבקר ואת אורוות הסוסים של ניר עוז. אליהו היה נשוי לדפנה, אבא לנועה, דני ונילי וסבא לשלושה נכדים.