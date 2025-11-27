דיווח באל ג'זירה כי צוות של הצלב האדום וחמאס חידשו הבוקר (חמישי) את החיפושים אחר חלל חטוף ישראלי בשכונת זייתון שבעיר עזה. דיווח פלסטיני על ירי ארטילרי במחנה אל-בורייג', במרכז הרצועה.

דיווחים על תקיפות באזור אל-מחמודיה שבדרום לבנון חמאס מאשר בפני ערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי הוא המשיך בחיפושים אחר שני החללים החטופים בעיר עזה (איילי כהן) דיווח באל ג'זירה כי צוות של הצלב האדום וחמאס חידשו הבוקר (חמישי) את החיפושים אחר חלל חטוף ישראלי בשכונת זייתון שבעיר עזה (איילי כהן) דיווח פלסטיני על ירי ארטילרי במחנה אל-בורייג', במרכז הרצועה (איילי כהן)