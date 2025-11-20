דיווח לבנוני על כך שמתנהלים מגעים עם שגרירות ארצות הברית בביירות כדי להפחית את המתיחות באזור, לאחר ביטול ביקורו של מפקד הצבא הלבנוני בוושינגטון שכינה את ישראל "אויב". בשבוע הבא עשוי להתקיים מפגש בין נשיא לבנון ג'וזף עאון לבין השגריר האמריקני החדש המיועד לביירות, מישל עיסא (ניר מגנזי)