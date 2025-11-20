בלבנון חוששים מהתפתחויות מסוכנות בקרוב | כל העדכונים
ברקע התקיפות הישראליות נגד מעוזי חמאס בדרום המדינה, דיווח כי הרשויות בלבנון חוששות וכי יורש העצר הסעודי "מתעניין במצב באופן אישי" • דיווח פלסטיני על שלושה הרוגים בתקיפות ישראליות סמוך לחאן יונס
הרשויות בלבנון חוששות מהתפתחויות מסוכנות בימים הקרובים, כך דווח הבוקר (חמישי) בכלי תקשורת במדינה. עקב כך, "יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן מתעניין באופן אישי במצב". דיווח פלסטיני על שלושה הרוגים בתקיפות ישראליות סמוך לחאן יונס.
דובר חמאס: "קוראים למצרים, קטאר, טורקיה וארה"ב לנקוט בצעדים להפסקת התוקפנות של ישראל" (ניר מגנזי)
דיווח לבנוני על כך שמתנהלים מגעים עם שגרירות ארצות הברית בביירות כדי להפחית את המתיחות באזור, לאחר ביטול ביקורו של מפקד הצבא הלבנוני בוושינגטון שכינה את ישראל "אויב". בשבוע הבא עשוי להתקיים מפגש בין נשיא לבנון ג'וזף עאון לבין השגריר האמריקני החדש המיועד לביירות, מישל עיסא (ניר מגנזי)
דיווח עזתי: הרוג ומספר פצועים כתוצאה מירי ארטילרי ישראלי בסביבת בתי הספר אל-עודה בעיירה עבסאן אל-כבירה, מזרחית לחאן יונס (ניר מגנזי)
ברקע התקיפות האחרונות של צה"ל בדרום לבנון, דיווח בכלי תקשורת במדינה כי הרשויות בלבנון חוששות מהתפתחויות מסוכנות בימים הקרובים. בשל כך, "יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן מתעניין באופן אישי במצב" ופועל מול ארצות הברית כדי למנוע הסלמה.
חלק מגורמי הביטחון חוששים שישראל תמשיך לבצע פעולות "מכת ברק", בעיקר במחנה עין אל-חילווה, הנחשב למעוז חמאס המרכזי ושל פלגים פלסטינים נוספים במדינה (ניר מגנזי)
דיווח פלסטיני: שלושה הרוגים בתקיפות ישראליות בבבני סוהילא, מזרחית לחאן יונס (ניר מגנזי)